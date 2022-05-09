«السلامة الغذائية» تغلق "مطعم باك" في الظفرة و"مطعم الثناء" في العين

المصدر: أبوظبي -البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأتي "مطعم باك" في مدينة زايد بمنطقة الظفرة والتي تحمل الرخصة التجارية رقم CN-1310623، و"مطعم الثناء" في مدينة العين والتي تحمل الرخصة التجارية رقم CN-1111776 وذلك لمخالفتهما القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.

وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري في حق "مطعم باك" جاء نتيجة عدم التزام المنشأة بتطبيق اشتراطات السلامة الغذائية وعدم تطبيق البرامج الفعالة لمكافحة الآفات والحشرات والقوارض بالإضافة إلى رصد استخدام معدات أو أدوات غير ملائمة وغير مصنفة للاستخدام الغذائي.

أما قرار الإغلاق الإداري في حق "مطعم الثناء" جاء بسبب تكرار ارتكاب مخالفات عالية الخطورة تؤثر على السلامة الغذائية منها رصد حشرات صغيرة بجانب منطقة الخضار في المطبخ، ورصد مواد غذائية من دون تاريخ صلاحية.

ورغم تعاقب التفتيش على المنشأتين لم يتم التجاوب مع ملاحظات المفتشين المتصلة باشتراطات صحة وسلامة الغذاء، حيث قام المفتشون بتحرير ثلاث مخالفات وتنبيه بالإغلاق الإداري في حق "مطعم باك"، و3 مخالفات في حق "مطعم الثناء" إلا أنهما لم تقوما بتصويب أوضاعهما واستيفاء الملاحظات الواردة بحقهما.

وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيظل ساري المفعول حتى يتم تصحيح الأوضاع المخالفة واستيفاء المنشأتين لجميع المتطلبات اللازمة لضمان صحة وسلامة الغذاء.

وذكرت أن قرارات الإغلاق الإداري وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار الجهود التفتيشية الرامية لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام كافة المنشآت باشتراطات السلامة الغذائية، موضحة أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع للتفتيش الدوري من قبل مفتشي الهيئة للتأكد من تقيدها باشتراطات السلامة الغذائية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز