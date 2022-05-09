محمد بن زايد ورئيس وزراء اليونان يبحثان الشراكة الاستراتيجية والتطورات الإقليمية والدولية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم و معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان الصديقة .. مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف الجوانب في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمعهما .. إضافة إلى مجمل القضايا و التطورات الإقليمية و الدولية محل الاهتمام المشترك.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الوطن ــ بمعالي رئيس وزراء اليونان و الوفد المرافق .. معرباً عن ثقته في أن الزيارة ستكون إضافة جديدة للتعاون والعمل المشترك الفاعل والمثمر بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات والبناء على الشراكة الإستراتيجية التي تجمعهما.

واستعرض سموه ومعالي كيرياكوس ميتسوتاكيس مختلف أوجه التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية اليونان والفرص الواعدة لتطويرها خاصة في المجالات الحيوية الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والبيئة والطاقة .. إلى جانب الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والتي تعد داعماً رئيساً للاقتصادات الوطنية ومحركاً لعجلة التنمية المستدامة في البلدين.

وتبادل سموه ورئيس الوزراء اليوناني وجهات النظر بشأن مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على مختلف الجوانب الإنسانية والاقتصادية .. وأكدا في هذا السياق توافق الرؤى بين دولة الإمارات واليونان بشأن العديد من القضايا والملفات خاصة ما يتعلق بالعمل على إيجاد تسويات سلمية للنزاعات والأزمات التي تشهدها المنطقة والعالم ودفع المساعي الدبلوماسية التي تسهم في تحقيق تطلعات الشعوب إلى السلام والازدهار والتنمية وتعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز