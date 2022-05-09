خطوات طباعة تفاصيل الإقامة في الإمارات

المصدر: البيان

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أوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، خطوات طباعة تفاصيل الإقامة من خلال الحساب الشخصي أو حساب المؤسسات.

وأفادت الهيئة أنه يمكن للمقيمين في الدولة، طباعة تفاصيل الإقامة الخاصة بهم، على الموقع الإلكتروني للهيئة، www.ica.gov.ae أو التطبيق الذكي ICA UAE eChannels، من خلال 5 خطوات بسيطة.

خطوات طباعة تفاصيل الإقامة

- الدخول إلى موقع الهيئة.

- اختيار القنوات الذكية.

- تسجيل الدخول إلى النظام باستخدام الحساب الشخصي أو حساب المؤسسات.

- اختيار الخدمة من خلال.. لوحة التحكم.. خريطة الخدمات.

- تعبئة البيانات.. بيانات الطلب.. مراجعة الطلب.. دفع الرسوم.

وأوقفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، الشهر الماضي، إصدار ملصق الإقامة، للأجانب وذلك في جميع طلبات إصدار أو تجديد الإقامة، التي سيتم تقديمها عبر مراكز الخدمة المختلفة على مستوى الدولة، وتم استخدام نموذج موحد جديد يضم خدمتي إصدار وتجديد الإقامة وبطاقة الهوية في طلب واحد.

وبحسب الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، يمكن للأجانب إثبات إقامتهم في الإمارات، عبر بطاقة الهوية الإماراتية الصادرة للأجنبي المقيم في الدولة، حيث تتضمن البطاقة كل التفاصيل المذكورة سابقاً في قسيمة الإقامة، ويمكن للمسافرين القادمين إبرازها لشركات الطيران حيث سيتم استخدام قارئ جوازات السفر المتاح لدى منصات الشركات العاملة بقطاع النقل الجوي في المطارات.

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