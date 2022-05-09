محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء اليونان

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم .. معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان الصديقة الذي يقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات.

وجرت لضيف البلاد - لدى وصوله قصر الوطن - مراسم استقبال رسمية حيث اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الضيف إلى منصة الشرف وعُزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات واليونان .. فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بزيارة الضيف واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية له.

وقد كان في الاستقبال.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو للمجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة.

كما كان في الاستقبال.. معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي و معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب و معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية و معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي ومعالي الدكتور خليل الفولاذي مستشار سمو العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار و سعادة سليمان المزروعي سفير الدولة لدى اليونان ومعالي سميرة الرميثي أمين عام الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الإستراتيجي وسعادة مريم عيد المهيري مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي وسعادة محمد حسن السويدي الرئيس التنفيذي لأبوظبي القابضة ومحمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل " مصدر ".

ويرافق الضيف وفد يضم .. معالي سبيدون أدونيس جورجاديس وزير التنمية والاستثمار ومعالي كونستانتينوس سكريكاس وزير البيئة والطاقة ومعالي باناجيوتيس ثيودوريكاكوس وزير حماية المواطن وسعادة أسيمينا غاغا وزير الصحة المناوب وسعادة ديونيسيوس زويس سفير الجمهورية اليونانية لدى دولة الإمارات والدكتور أثناسيوس نتوكوس مستشار الأمن القومي بجانب عدد من كبار المسؤولين في اليونان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز