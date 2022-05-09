قائد عام شرطة دبي يفتتح العيادة البيطرية في إدارة التفتيش الأمني K9

المصدر: دبي - البيان

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افتتح معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، العيادة البيطرية في إدارة التفتيش الأمني K9 التابعة للإدارة العامة لأمن المنشآت والطوارئ، وبحضور اللواء عبدالله علي الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، واللواء علي غانم مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي بالوكالة، واللواء الخبير محمد عيسى العظب مدير مركز شرطة الخيالة، وعدد من الضباط، بهدف توفير الرعاية الصحية البيطرية للكلاب البوليسية، وفق أفضل المعايير العالمية.

ونوه معاليه بالجهود التي تبذلها إدارة التفتيش الأمني للارتقاء بمستوى العمل وتطوير الخدمات لمواكبة التطورات والمعايير العالمية، مؤكداً استعداد القيادة العامة لشرطة دبي لتوفير كل أشكال الدعم اللوجستي والمعنوي لمختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، لتطوير منظومة العمل الأمني والشرطي.

وأكد معاليه أهمية مواصلة الجهود التطويرية للارتقاء بمسيرة العمل الشرطي والأمني وفق أفضل الممارسات، وتقديم الخدمات المتميزة ومواصلة جهود التحسين والتطوير.

واستمع معاليه إلى شرح من الرائد صلاح المزروعي، مدير إدارة التفتيش الأمني K9 عن العيادة، فأكد تميز العيادة بالفحوص الدقيقة المخبرية، واستخدام أحدث الأجهزة المتوافقة مع المواصفات الدولية تحت إشراف أطباء بيطريين متخصصين لهم خبرة طويلة في مجال الطب البيطري. كما تضم العيادة البيطرية حظائر وغرفاً داخلية لعلاج الكلاب البوليسية تحوي أجهزة حديثة مثل (السونار الخاص بفحص الكلاب - أجهزة التخدير - مضخة المحاليل الوريدية).

وقام معاليه بجولة في أرجاء العيادة للتعرف إلى الخدمات التي تقدمها، واطلع على خدمات العيادة، التي تشمل الفحوص اليومية لجميع الكلاب البوليسية للتأكد من سلامتها والمختبر البيطري المزود أحدث التقنيات (ديجتال مايكروسكوب - جهاز فحص الكيمياء الحيوية - جهاز فحص الدم الشامل)، وغرفة خاصة لعلاج وتنظيف الأسنان تحتوي على جهاز تنظيف الأسنان متطور، وجهاز خاص بتعقيم الأدوات الجراحية، وجهاز مراقبة الوظائف الحيوية.

من جهته، تقدم اللواء عبدالله علي الغيثي، بالشكر إلى معالي القائد العام لشرطة دبي، على افتتاحه العيادة ودعمه الكبير لتوفير أفضل الخدمات في مجال علاجات ورعاية الكلاب البوليسية، وذلك من خلال توفير الدعم المالي والمعنوي المتمثل بتوفير أفضل الأجهزة والأطباء الذين يملكون الخبرة العملية في هذا المجال.

ولفت مدير إدارة التفتيش الأمني K9 إلى أن الخدمات البيطرية التي توفرها العيادة تشمل كل الجوانب الطبية والتطعيم التي تحتاجها كلاب الـK9 من عمليات، وعناية طبية وفحوص، حيث توجد طبيبتين متخصصتين، بالإضافة إلى ممرض وممرضة.

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