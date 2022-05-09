«أصدقاء مرضى السرطان» تبحث تعزيز التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان

المصدر: الشارقة - وام

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بحثت جمعية أصدقاء مرضى السرطان خلال اجتماعها مؤخراً، مع وفد رفيع المستوى من صندوق الأمم المتحدة للسكان، تعزيز التعاون بين الجانبين، ومضاعفة الجهود الرامية لمكافحة سرطان عنق الرحم في المنطقة والعالم.

حضر الاجتماع.. كل من سوسن جعفر رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى السرطان، ومارياروزا كوتيلو مديرة الشراكات الاستراتيجية في قسم التواصل والشراكات في صندوق الأمم المتحدة للسكان، في المقر الرئيس في نيويورك، وظافرة الشاوي مسؤولة الارتباط والشراكات في الصندوق، وجيانينغ وانغ مسؤولة الشراكات في صندوق الأمم المتحدة للسكان في دولة الإمارات.

وجاء الاجتماع في إطار مذكرة التفاهم التي وقعتها الجمعية مع المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية في عام 2020، لنشر الوعي بالسرطان، مع التركيز على سرطان عنق الرحم في المنطقة العربية.

وتناول الاجتماع آليات التعاون الرامية لدعم جهود نشر الوعي والمعرفة حول سرطان عنق الرحم، من خلال برنامج الشراكة الاستراتيجية العالمية مع الصندوق.

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