«الطاقة» تستعرض جهودها في الاستدامة خلال مؤتمر المرافق

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشارك وزارة الطاقة والبنية التحتية في المؤتمر العالمي للمرافق، الذي تنطلق فعالياته اليوم، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، لمدة ثلاثة أيام، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وذلك في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى بناء مستقبل مستدام لإمدادات الطاقة والمياه على مستوى العالم.

وتأتي مشاركة الوزارة في فعاليات المؤتمر والمعرض المصاحب له، تجسيداً لحرصها على تعزيز أواصر التعاون مع شركائها البارزين من مختلف دول العالم، والإسهام في إنجاح الجهود الرامية إلى تفعيل إسهامات مختلف الأطراف الفاعلة، في بناء شراكات قادرة على النهوض في قطاعي الطاقة والمياه، والحفاظ عليهما كموارد رئيسة لتحقيق التنمية المستدامة.

وتستعرض الوزارة خلال المؤتمر - الذي يشهد مشاركة معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، والمسؤولين الحكوميين والخبراء وقادة القطاع - جهود الدولة المتميزة في استدامة البيئة، ومواجهة ظاهرة التغير المناخي، ومستهدفاتها المستقبلية التي تتماشى مع «مبادئ الخمسين»، والخطوات والإجراءات الفعالة، والمبادرات النوعية والطموحة الداعمة لمسيرة الإمارات نحو الريادة العالمية في مجال الاستدامة والتغير المناخي، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071.

وقال المهندس شريف العلماء وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، إن الوزارة ستسلط الضوء خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر والمعرض المصاحب له، على القوانين والتشريعات المنظمة لقطاعي الطاقة والمياه والبنية التحتية المرتبطة بهما، وجهود دولة الإمارات في استدامة هذين القطاعين، ومساهمة وزارة الطاقة والبنية التحتية الفاعلة في تحقيق الحياد المناخي، ودور الدولة في تعزيز الحلول المستقبلية لتحديات المناخ العالمية، منها مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز