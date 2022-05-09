بلدية دبي تزيل 306 مركبات ومعدات مهملة خلال 3 أشهر

المصدر: دبي - وائل نعيم

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أزالت بلدية دبي 306 مركبات ومعدات مهملة خلال الربع الأول من العام الجاري تركها أصحابها في المواقف أو في المواقف الترابية، وأكدت البلدية أنه يتم رصد المركبات المهملة عن طريق الفريق الميداني، وذلك بناءً على الأمر المحلي رقم 11 لسنة 2003 للصحة العامة وسلامة المجتمع في دبي، عبر عدة وسائل مثل بلاغات الأفراد عبر تطبيق «بلدية دبي»، أو عن طريق خطابات الجهات الحكومية: شرطة دبي، هيئة الطرق والمواصلات في دبي، والجهات الخاصة مثل المطورين العقاريين.

إشعار

وأضافت البلدية: يتم إرسال إشعار الإزالة على شكل رسالة نصية إلى صاحب المركبة التي تحمل لوحة إمارة دبي تحتوي على مدة الإنذار، مبينة أن فكرة إرسال الرسائل النصية أظهرت تجاوباً كبيراً من أفراد المجتمع، حيث كانت هذه الرسائل تصلهم إلى مكان وجودهم سواء داخل أو خارج الدولة، مما ساعد بشكل واضح على سرعة التجاوب والتنسيق معنا من أجل اتخاذهم كافة الإجراءات المطلوبة حيال مركباتهم المهملة، إذ يقوم فريق ميداني مختص بمتابعة رصد وتوثيق كافة معلومات وبيانات المركبات والمعدات المهملة في كافة مناطق الإمارة، والتي تشمل المركبات الخفيفة والثقيلة، القاطرات والمقطورات، والقوارب والوسائل البحرية المختلفة المهملة.

وأوضحت بلدية دبي أن عملية الإزالة للمركبة تبدأ من خلال رصد المركبات والمعدات المهلة وتوثيق كافة بياناتها في أجهزة لوحية، وتخضع عملية إزالة المركبات والمعدات المهملة لاشتراطات تنظمها أحكام الأمر المحلي رقم 11 لسنة 2003 واللائحة التنفيذية بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي. ويتم وضع ملصق الإزالة على المركبات المهملة التي لا تحمل لوحة أرقام أو تحمل لوحات الإمارات أو الدول الأخرى، وإعداد برنامج إزالة بعد اكتمال المدة المحددة في الإنذار دون وجود أي تغيير على حالة المركبة ونقل المركبات إلى ساحة الخردة التابعة لبلدية دبي، وتترتب على عملية استرجاع المركبة من قبل المالك دفع الرسم المطلوب، ويتم تحويل المركبات إلى المزاد بعد مرور 3 أشهر من حجز المركبة.

المظهر الحضاري

وتولي بلدية دبي أهمية كبرى لمتابعة استدامة جماليات المظهر الحضاري لكل مكان في الإمارة، وتؤدي ظاهرة انتشار المركبات والمعدات والقوارب البحرية المهملة إلى تشويه جماليات المكان، وينتج عنها انتشار للقوارض والحشرات وإعاقة عمليات النظافة العامة، وعليه فإن في بلدية دبي وضعت خططاً وبرامج عمل ميدانية لمتابعة إزالتها، كما أطلقت حملة التوعية المجتمعية «مركبتي» كحملة توعية إلكترونية للجمهور، ويتم تنفيذها سنوياً تحت شعار: «مركبة نظيفة مدينة مستدامة».

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