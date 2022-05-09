حاكم عجمان يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح الفحوصات الطبية

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان، في برقيته، عن خالص تمنياته لخادم الحرمين الشريفين بدوام العافية، داعياً الله عز وجل أن يمتعه بالصحة والعمر المديد، وتمنى للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار والأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة للملك سلمان.

كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين، داعيين الله تعالى أن يمتعه بدوام الصحة والعافية.

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