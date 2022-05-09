حاكم الفجيرة يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح الفحوصات الطبية

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها في مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة، داعياً المولى عز وجل أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بالصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، برقية تهنئة مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

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