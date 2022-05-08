حاكم رأس الخيمة يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح الفحوصات الطبية

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في برقيته، عن خالص تمنياته لخادم الحرمين الشريفين بدوام العافية، داعياً الله عز وجل أن يمتعه بالصحة والعمر المديد، وتمنى للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار والأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة للملك سلمان.

وبعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، برقية تهنئة مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين، داعياً الله تعالى أن يمتعه بدوام الصحة والعافية.

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