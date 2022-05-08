حاكم أم القيوين يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح الفحوصات الطبية

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، داعياً الله العلى القدير أن يمتعه بدوام الصحة والعافية والعمر المديد، وتمنى للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق مزيداً من الرخاء والازدهار والأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة للملك سلمان.

كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، برقية تهنئة مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

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