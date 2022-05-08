سلطان القاسمي يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح الفحوصات الطبية

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها في مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة داعيا المولى عز وجل أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بالصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة برقيات تهنئة مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

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