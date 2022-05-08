المجلس الوطني الاتحادي يدين هجوم شرق قناة السويس في مصر

المصدر: وام

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أدان المجلس الوطني الاتحادي الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى محطات رفع المياه في منطقة شرق قناة السويس في جمهورية مصر العربية الشقيقة، مؤكداً وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً مع جمهورية مصر العربية.

وعبر معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في رسالة تضامن إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري عن إدانته واستنكاره الشديد للهجوم الإرهابي الذي راح ضحيته عدد من منتسبي القوات المسلحة المصرية.

وقال معاليه: "إننا إذ نستنكر وندين مثل هذه الأعمال الآثمة والإرهابية التي تحاول زعزعة أمن واستقرار جمهورية مصر العربية الشقيقة تماما مثلما هي تستهدف نشر العنف والتطرف والإرهاب، نؤكد وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعبا مع جمهورية مصر العربية وتأييدها لكل الإجراءات التي تتخذها لمواجهة الجماعات الإرهابية المتطرفة واقتلاع جذورها الفكرية التكفيرية".

وأعرب معاليه عن خالص تعازيه للشعب المصري في شهداء هذا العمل الإرهابي سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ جمهورية مصر العربية الشقيقة من كل مكروه وأن يديم عليها أمنها وأمانها لتواصل مسيرتها في التنمية والإعمار.

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