خليفة بن طحنون يعزي بوفاة والد الشهيد ناصر الراشدي في أبوظبي
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قدم الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي واجب العزاء في وفاة المغفور له محمد شميل ضاعن الراشدي والد الشهيد ناصر محمد شميل الراشدي.
وأعرب الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان خلال زيارته مجلس العزاء في أبوظبي اليوم عن صادق مواساته و تعازيه لأهل الفقيد وذويه سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
#خليفة_بن_طحنون يعزي بوفاة والد الشهيد #ناصر_الراشدي في #أبوظبيhttps://t.co/dSTBcESLkm#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/O0h6R0V1oA— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 8, 2022