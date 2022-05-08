انطلاق المؤتمر العالمي للمرافق 2022 في أبوظبي غداً

المصدر: وام

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تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي تنطلق غدا " الإثنين" فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2022 وتستمر حتى 11 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" و ذلك بمشاركة مسؤولين حكوميين و خبراء وقادة القطاع لرسم ملامح مستقبل قطاع المرافق العالمي واستدامة المساعي الرامية إلى تحقيق الحياد المناخي.

يتيح المؤتمر فرصة استثنائية للجهات الفاعلة في قطاعي الطاقة والمياه على مستوى العالم لبحث التوجهات والتقنيات والابتكارات التي تؤثر على مستويات الطلب المستقبلية على إمدادات المياه ومصادر الطاقة في العالم.

ويقدم المؤتمر و المعرض المصاحب الذي يستمر ثلاثة أيام إمكانية استكشاف فرص نمو الأعمال في القطاع على مستوى دولة الإمارات والمنطقة، فضلا عن الاقتصادات سريعة النمو في آسيا.

و يستقطب المؤتمر والمعرض أكثر من 10 آلاف متخصص في قطاع المرافق، و120 شركة عارضة من مختلف أنحاء العالم، بهدف تسليط الضوء على الإجراءات الاستباقية الرامية إلى رقمنة أنظمة الطاقة والمياه و الحد من الانبعاثات واستقطاب الاستثمارات طويلة الأمد.

و يجمع المؤتمر كذلك ما يزيد عن 200 متحدث من المتخصصين في قطاع المرافق وأكثر من ألف من ممثلي الجهات المشاركة في الحدث الذي يتضمن أكثر من 50 جلسة نقاشية استراتيجية وفنية.

تركز الجلسات على السياسات والاستراتيجيات والحلول اللازمة لاستكمال عملية تحول الطاقة إضافة إلى تسليط الضوء على التقنيات الرقمية المبتكرة ذات الطابع المستقبلي، والتي من شأنها المساهمة في عملية التحول التي يشهدها القطاع.

و يتناول المؤتمر مجموعة من الموضوعات الرئيسية التي تشمل إزالة الكربون وتحول الطاقة، وديناميكيات قطاع المرافق العالمي، وسبل التعاون والشراكات الاستراتيجية، ونماذج الأعمال المتمحورة حول العملاء، إلى جانب التحول الرقمي والابتكارات التقنية في خطوة تأتي في إطار مساعي المؤتمر الرامية للاستجابة للتطورات التي يشهدها السوق والاحتياجات الحالية للمستهلكين.

و تشهد الجلسات النقاشية الاستراتيجية التي يتضمنها المؤتمر أيضا عقد جلستين وزاريتين بهدف تسليط الضوء على أهمية السياسات واللوائح التنظيمية والتعاون وضرورة تحرك قادة القطاع على مستوى المنطقة للعمل على بناء أساس متين لقطاع مرافق يتمتع بالمرونة والاستدامة.

و تغطي الجلسات الفنية التي يتضمنها المؤتمر سلسلة القيمة في قطاع المرافق، بما في ذلك توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها، وإدارة المياه، ومياه الصرف الصحي، وتبريد المناطق، وتفاعل العملاء.

وا تهدف الجلسات النقاشية الفنية إلى إتاحة الفرصة للمتخصصين في القطاع لاكتساب معرفة معمقة حول آخر مستجدات القطاع ونتائج الأبحاث والخبرات الفنية، وأحدث التطورات في مجال المشاريع والتقنيات المتقدمة وأفضل الممارسات على مستوى القطاع.

و يشهد " المؤتمر العالمي للمرافق 2022 " انطلاقة فعاليات منتدى قادة الطاقة النووية الذي يقام على هامشه و يستقطب خبراء القطاع من مختلف أنحاء العالم لبحث سبل إنتاج طاقة آمنة وموثوقة وصديقة للبيئة، وغيرها من التطورات التكنولوجية في قطاع الطاقة النووية، وأحدث مستجدات البحث والتطوير في العلوم والتقنيات النووية.

تتضمن قائمة المتحدثين المشاركين في الجلسات الوزارية معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي بليندا بالوكو، وزيرة البنية التحتية والطاقة في ألبانيا ومعالي برويز شهبازوف، وزير الطاقة في جمهورية أذربيجان ومعالي دوسكول بكمورزايف، وزير الطاقة في جمهورية قيرغيزستان ومعالي دالر جمعة، وزير الطاقة والموارد المائية بجمهورية طاجيكستان، ومعالي أبوبكر عليو، وزير الكهرباء في نيجيريا، ومعالي صودا زيمو، وزير الطاقة في زيمبابوي، ومعالي يونس علي جيدي، وزير الطاقة والموارد الطبيعية في جمهورية جيبوتي ومعالي ويليام أوراكو إيدو نائب وزير الطاقة في غانا.

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