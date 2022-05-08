طقس الإمارات غداً .. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام ومغبرا نهاراً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة على السواحل، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تصبح نشطة السرعة خاصة على البحر تكون مثيرة للغبار نهاراً تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن الرياح شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، لافتا إلى أن الخليج العربي سيكون مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة **:** والثاني عند الساعة 05:40 والجزر الأول عند الساعة 13:06 والثاني عند 23:53 .

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج يضطرب مساءً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:03 والمد الثاني عند الساعة 03:33 والجزر الأول عند الساعة 09:13 والثاني عند الساعة 23:07.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 37 27 75 30

دبي 38 28 80 35

الشارقة 37 25 90 35

عجمان 35 28 90 40

أم القيوين 36 24 90 40

رأس الخيمة 37 25 75 25

الفجيرة 43 32 70 20

العين 40 21 70 25

ليوا 43 26 55 25

الرويس 37 25 55 25

السلع 40 22 60 30

دلما 37 27 55 25

طنب الكبرى 29 27 80 60

طنب الصغرى 29 27 80 60

أبو موسى 29 27 80 60



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