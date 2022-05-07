«الوطني» يشارك في عمومية الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب بالكويت

المصدر: أبوظبي - وام

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يشارك المجلس الوطني الاتحادي بوفد يترأسه حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس في اجتماع الجمعية العمومية الـ14 للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، الذي يعقد غداً ويستمر حتى 11 مايو الجاري في دولة الكويت الشقيقة.

ويتضمن برنامج الاجتماع مناقشة التقريرين الإداري والمالي لسنة 2022/2021 للأمانة العامة للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، وانتخاب رئيس الاتحاد الكشفي، ونائبه، وأمين السر وأمين الصندوق.

وسيتم الاطلاع على تقرير عن البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الـ32 للاتحاد البرلماني العربي، ومناقشة عدد من الاقتراحات المقدمة من الأمانة العامة للاتحاد الكشفي، ومن أبرزها اقتراح تكريم أفضل جمعية كشفية عربية رائدة وفاعلة في تحقيق الأهداف الكشفية والحفاظ على المبادئ الكشفية، واقتراح دعم وتشجيع الكشافة البحرية وإقامة دورة تدريبية ورياضية لهم.

كما سيتم اعتماد عضوية عدد من البرلمانيين في الجمعية العمومية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، وتكريم الرواد والرائدات ممن خدموا الحركة الكشفية العربية في الوطن العربي والمعتمد في الاجتماع الثالث عشر للجمعية العمومية.

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