عبد الله المري يطلع على أنظمة مركز اينوك للاستجابة الطارئة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

زار معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، والوفد المرافق، مركز اينوك للاستجابة الطارئة، وكان في استقبالهم سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك، وعدد من مسؤولي المركز.

وتم خلال الزيارة، عقد اجتماع حضره الوفد الذي ضم اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، واللواء دكتور محمد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والعقيد خبير أحمد عتيق بورقيبة مدير مركز المرونة، وعدد من الضباط.

واطلع معالي الفريق المري على أنظمة وبرامج المركز الأول من نوعه للاستجابة الطارئة في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، والخطط التطويرية للمركز، واستعراض عددٍ من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأكد معالي الفريق المري حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مد كافة جسور التواصل والتعاون مع كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، مما يصب في خدمة الوطن والمصلحة العامة، مثمناً جهود فريق العمل في مركز اينوك للاستجابة الطارئة، ودورهم المهم في تعزيز منظومة العمل، والتعامل مع مختلف الأزمات الطارئة، والدعم الذي يقدمه المركز لكافة الجهات الحكومية والقطاعات الحيوية في الإمارات.

وعقب اللقاء، تجول معاليه والوفد المرافق في أروقة مركز اينوك للاستجابة الطارئة، واطلع على غرفة عمليات فائقة التطوّر مزودة بالذكاء الاصطناعي تتيح لفريق العمل القدرة على سرعة الاستقبال والاستجابة للحوادث، وتساعد أيضاً رجال الإطفاء على تقليل وقت التدخّل من خلال الكشف المبدئي على نوعية الحادث عن طريق الخطوط الساخنة وأجهزة المراقبة، التي تمكّن الفريق من التعامل واتخاذ القرارات المناسبة للسيطرة على الحادث بدراية شاملة عن كافة تفاصيل حالة الطوارئ قبل التحرك إلى موقع الحادث، بالإضافة إلى تقنية الإخطار المبكر التي تتيح إخطار حتى 400 مستخدم خلال 8 ثوان فقط مع خاصيّة تأكيد الاستلام، لتبدأ عملية الاستنفار والاستجابة من قبل فرق العمل والإدارة العليا للمجموعة.

واطلع معاليه على أسطول مركبات المركز، من أهمها سيارتا إطفاء كبيرتان تعدّان من أحدث سيارات الإطفاء والأولى من نوعها على مستوى العالم من حيث التقنيات والمواصفات، صممتا بنسبة 90 بالمائة بناءً على مواصفات مخصصة من قبل فريق عمل مركز اينوك للاستجابة الطارئة، وذلك يمكّنها من التعامل مع الحرائق الصناعية والبترولية. ويمكن لهاتين المركبتين التعامل بكفاءة عالية والاستجابة لنوعين مختلفين من الحرائق في آن واحد، بالإضافة إلى كونها مزوّدة بتقنيات أخرى حديثة ووحدة ضخ بسعة 4000 غالون في الدقيقة لمدى يصل إلى 135 متراً، قادرة على الوصول لقمة أطول برج تكرير في العالم.

من جانبه، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: «تشرفنا بالزيارة الكريمة من معالي عبد الله المري، هذا المركز يأتي في إطار جهودنا المستمرة لمواكبة أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة في قطاعات المجموعة كافة، إضافةً إلى تعزيز مساهمتنا في تأسيس بنية تحتية متينة لقطاع الطاقة الوطني، بالتوازي مع استراتيجيتنا وخططنا المتواصلة لحماية أصولنا في جبل علي بالتعاون مع شرطة دبي في المقام الأول، ومع الشركاء الاستراتيجيين الآخرين، وذلك نظراً للدور المحوري والفعال الذي تسهم به شرطة دبي في إدارة الأزمات والكوارث، ولما تتمتع به شرطة دبي من جهوزية عالية في الاستجابة السريعة لكافة العمليات، مما يساهم في دعم عملياتنا اللوجستية واستدامتها، التي تقوم على تلبية احتياجات الطاقة لإمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، مما يؤكد على أهمية حرصنا دائماً على ضمان استمرارية أعمالنا وحماية صحة وسلامة الموظفين والمواطنين الذين يأتون على رأس قائمة أولوياتنا».

وفي نهاية الزيارة، تبادل الجانبان دروعاً تذكارية بمناسبة هذه الزيارة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز