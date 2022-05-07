177 متطوعاً من «كهرباء دبي» قضوا 46.560 ساعة في إكسبو 2020

المصدر: دبي - البيان

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قضى 177 متطوعاً من موظفي وموظفات هيئة كهرباء ومياه دبي ما مجموعه 46.560 ساعة تطوعية في إكسبو 2020 دبي، وتم تكريم عدد منهم بجائزة «القلب الذهبي» من إدارة إكسبو 2020 دبي تقديراً لجهودهم خلال فترة المعرض العالمي. وشارك المتطوعون في العديد من الأنشطة خلال إكسبو 2020 دبي تنوعت ما بين إرشاد الزوار والرد على استفساراتهم، والمشاركة في تنظيم الجولات المدرسية، والمساعدة في تنظيم الدخول واستقبال الشخصيات الهامة، ومساعدة مديري أجنحة الدول في الشرح التعريفي للزوار وفي ترجمة النصوص والمراسلات مع إدارة إكسبو 2020 دبي، والمشاركة في تنظيم الأنشطة والفعاليات مثل اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويوم المرأة، وحق الليلة، ورأس السنة الميلادية، واليوم العالمي للتطوع وغيرها، والمشاركة في الفعاليات والمؤتمرات التي تم تنظيمها خلال فترة المعرض مثل القمة العالمية للحكومات، ومعرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، إضافة إلى إدارة جناح الهيئة في إكسبو 2020 دبي.

وأشاد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بموظفي وموظفات الهيئة المتطوعين وأثنى على جهودهم الاستثنائية خلال إكسبو 2020 دبي وحرصهم على تقديم صورة مشرفة عن دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة وجعل إكسبو 2020 دبي تجربة لا تنسى لملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم. كما أثنى معالي الطاير على جهود فريق الهيئة الذي أدار جناح هيئة كهرباء ومياه دبي في إكسبو 2020 دبي والذي استقطب 1.044.743 زائراً خلال فترة المعرض وسط إشادة بمشاريع ومبادرات الهيئة الذكية والمبتكرة وجهودها في مجال الاستدامة.

وأعرب المتطوعون عن فخرهم بأنهم كانوا جزءاً من هذا الحدث التاريخي الذي جمع العالم بأسره على أرض دولة الإمارات، مؤكدين أن مشاركاتهم التطوعية في إكسبو 2020 دبي وغيره من الفعاليات واجب وطني يردون به الجميل للوطن. ومن بين الموظفين الذين حصلوا على جائزة «القلب الذهبي» من إكسبو 2020 دبي: عيد صياح عبيد من قطاع خدمات الفواتير، وخلود الزرعوني، ومحمد الأغبري من قطاع نقل الطاقة، وعيسى الزرعوني من قطاع المياه والهندسة المدنية، وأسماء فيصل من قطاع تخطيط الطاقة والمياه.

يشار إلى أن الهيئة عرضت في جناحها في إكسبو 2020 دبي مجموعة من أهم مشاريعها ومبادراتها بما في ذلك مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم؛ ومشروع «الهيدروجين الأخضر»، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية؛ و«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، التي تهدف لأن تصبح الهيئة أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم معززة بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها مع التوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي وتقديم الخدمات الرقمية؛ والمحطة الكهرومائية في حتا بتقنية الضخ والتخزين بقدرة 250 ميجاوات، وغيرها من مشروعات ومبادرات رائدة.

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