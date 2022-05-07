وفد «وام» يشارك في مؤتمر تحالف المؤسسات الإعلامية بأمريكا اللاتينية

المصدر: مونتيفيديو- وام

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شارك وفد من وكالة أنباء الإمارات «وام» في المؤتمر السنوي لتحالف المؤسسات الإعلامية في أمريكا اللاتينية «AIL» الذي عقد في مدينة مونتيفيديو بالأوروغواي.

وترأس وفد «وام» محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات وبحضور نخبة من المسؤولين والقيادات الإعلامية في الدول الأعضاء في التحالف الذي يضم 22 شبكة تلفزيونية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وأكد محمد جلال الريسي في كلمته خلال المؤتمر أن دولة الإمارات بدعم ورعاية من القيادة الرشيدة تتطلع إلى المضي قدماً في مسيرة خمسين عاماً جديدة من الإنجاز والريادة، وكذلك الشراكة مع دول العالم الشقيقة والصديقة انطلاقاً من إيمانها بأن التعاون المشترك والمثمر والمبدع والخلاق هو الركيزة لبناء مستقبل مزدهر ومستدام للأجيال المقبلة.

وقال «إن حضورنا اليوم للمؤتمر السنوي لتحالف المؤسسات الإعلامية في أمريكا اللاتينية»AIL «ما هو إلا تأكيد على هذه الرؤية وكذلك أهمية دور هذا التحالف في تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات وتنمية وتطور العمل الإعلامي في الدول الأعضاء».

وأشار إلى أن التحديات التي مر بها العالم أجمع خلال الأعوام القليلة الماضية خرجنا منها بالعديد من الدروس المستفادة واستشرفنا خلالها فرصاً واعدة للتعاون والشراكة من أجل المستقبل، مؤكداً أن القطاع الإعلامي بات اليوم ركيزة أساسية لخطط التنمية في كافة الدول ونحن حريصون على العمل معاً من أجل المزيد من التطور والتقدم في هذا القطاع المهم والحيوي.

ولفت إلى أن «إكسبو 2020 دبي» الذي نظمته دولة الإمارات بكفاءة وبجدارة وإبهار، شكل منصة ملهمة مكنتنا من بناء شراكات مهمة مع العديد من المؤسسات الإعلامية، ونحرص على تعزيز تعاوننا المشترك وتنفيذ برامج مشتركة تعود بالفائدة على كافة مكونات هذا القطاع.

وأضاف: «سعداء بتعاوننا مع تحالف أمريكا اللاتينية للمعلومات»AIL«الذي بدأ في أكتوبر من العام الماضي مع توقيع اتفاقية تعاون بين الجانبين ونتطلع إلى مواصلة عملنا المشترك على مختلف الأصعدة».

وأكد مدير عام وكالة أنباء الإمارات أن حضورنا في هذا المؤتمر السنوي يشكل فرصة مهمة من أجل توجيه الدعوة لكافة الدول الأعضاء في تحالف أمريكا اللاتينية للمعلومات «AIL» للمشاركة في الكونجرس العالمي للإعلام الذي يعقد في أبوظبي نوفمبر المقبل لاستشراف مستقبل قطاع الإعلام في المنطقة والعالم، خاصة أنه يركز على عدد من المحاور والموضوعات والقضايا الرئيسية من بينها التواصل الرقمي وأثر الذكاء الاصطناعي على الإعلام المعاصر ودمج التقنيات المتقدمة والابتكار في قطاع الإعلام.

واستعرض محمد جلال الريسي خلال المؤتمر مخرجات الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها وكالة أنباء الإمارات مع عدد من المؤسسات الإعلامية في أمريكا اللاتينية خلال إكسبو 2020 دبي.

وسلطت مجموعة بانديراتس البرازيلية خلال مشاركتها في المؤتمر السنوي لتحالف المؤسسات الإعلامية بأمريكا اللاتينية «AIL» الضوء على اتفاقية التعاون التي وقعتها مؤخرا مع وكالة أنباء الإمارات ودورها في تعزيز التبادل الإخباري بين الجانبين.

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