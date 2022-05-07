المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة يعقد غداً في أبوظبي مؤتمره الدولي

المصدر: أبوظبي - وام

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برعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش وتزامناً مع الذكرى الـ4 لتأسيسه يعقد المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة مؤتمره الدولي يومي الـ8 والـ9 من شهر مايو الجاري وبمشاركة وفود من أكثر من 150 دولة من جميع مناطق العالم لمناقشة وبحث موضوع «الوحدة الإسلامية: المفهوم، الفرص والتحديات» وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وفي كلمة له بمناسبة الإعلان عن انطلاق المؤتمر قال الدكتور علي راشد النعيمي رئيس المجلس إن قضية «الوحدة الإسلامية» تعد من أهم القضايا التي هيمنت على العقل المسلم منذ بدايات القرن الماضي، مشيراً إلى أن قضية الوحدة الإسلامية في العصر الحديث بدأت كقضية فكرية مع حركات الاستقلال عن الاستعمار الغربي، وأثارت خيالات الكتاب والمثقفين والمفكرين. ومع دخول العالم الإسلامي مرحلة ما بعد الاستعمار وما صاحبها من تغيرات جوهرية في مكوناته السياسية والاجتماعية والفكرية، ومع ظهور الأحزاب السياسية التي تتخذ من الإسلام إيديولوجية للوصول إلى السلطة، لم يعد مفهوم «الوحدة الإسلامية» بذلك الوضوح والجلاء الذي كان عند السابقين، وهو أنه وحدة معنوية دينية تجمع بين الأفراد والمجتمعات، ولا تحول دون انتمائهم لدول وأوطان مختلفة متنوعة متعددة، إذ يكون التعاون والتبادل لتحقيق مصالح الإنسان المسلم والارتقاء بمعيشته.

وأضاف النعيمي: إن «الوحدة الإسلامية» صنعت حضارة رائدة أسهمت في دفع ركب الإنسانية خطوات كبيرة إلى الأمام، وصاغت وحدة اجتماعية حضارية للأمة تضم أنساقاً ثقافية متنوعة ومتعددة؛ ولكنها تنتظم في سياق حضارة كبيرة واحدة تحدد معالمها إسهامات عظيمة قدمتها للبشرية في العلوم والفنون والآداب والفلسفة والعمارة والفلك والرياضيات والطب والموسيقى، مؤكداً أن هذه الوحدة الحضارية التي امتدت قروناً عدة من الزمان، وكانت تتمدد بصورة دائمة لتحتضن شعوباً وثقافات، وتتبنى علومها وفنونها، قدمت للعالم أمة التعددية والتعايش واستيعاب الآخر، والحوار المستمر مع المخالف لها دينياً الذي يتوج بالتبادل الثقافي أخذاً وعطاءً، وبالاندماج والتبني والاستيعاب للثقافات، والمجتمعات، والتقاليد، والأعراف.

وأوضح أنه انطلاقاً من هذه الحقائق التاريخية البعيدة والقريبة، وسعياً نحو تحقيق التأصيل التاريخي العميق، والواسع والمتشعب ينعقد المؤتمر الدولي للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، بعنوان «الوحدة الإسلامية: المفهوم، الفرص والتحديات»، ليناقش حقيقة الوحدة الإسلامية التاريخية وتجلياتها في مختلف مجالات الحياة، ودورها في بناء حضارة إنسانية كانت أساس الحضارة العالمية الحديثة ورافدها الأصيل بكل العلوم والفنون، وكذلك يناقش الظروف التاريخية التي أدت إلى الانحراف في فهم قضية الوحدة الإسلامية، وتحويلها إلى شعار سياسي قاد إلى السير عكس المسار التاريخي الذي أدته حقيقة الوحدة الإسلامية.

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سيناقش المؤتمر في حدود 100 ورقة علمية وكلمات رئيسة ومحاضرة جميع الموضوعات المتعلقة بالوحدة الإسلامية سواء أصولها في القرآن والسنة والفقه وإسهاماتها في تطوير وتقدم العلوم الدينية والإنسانية والطبيعية والفنون والآداب، أو في إسهامات الوحدة الإسلامية في تنمية وتطوير المجتمعات المسلمة والقضاء على الفقر فيها والنهوض بالتعليم والبحث العلمي، أو في مواجهة التحديات التي تعانيها مجتمعات المسلمين سواء التطرف والعنف، أو التعصب والتحزب والطائفية.

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