«كهرباء الشارقة».. خطة استراتيجية لتطوير مشاريع الطاقة بـ 925 مليون درهم

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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وضعت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة خطة استراتيجية لتطوير مشروعات نقل وتوزيع الطاقة للعام 2022، تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية والضرورية التي تساهم في تحقيق الاستقرار والثبات للشبكات الكهربائية وتوفير خدمات الكهرباء في كافة المناطق والمشروعات التطويرية الجديدة، وتشمل الخطة تنفيذ محطتي نقل الطاقة جهد 220 كيلوفولت وعدد 1 محطة 132 كيلوفولت وعدد 11 محطة 33 كيلوفولت، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الخاصة بتحسين وتطوير الشبكات وترقية المحطات بتكلفة تقديرية تتجاوز 925 مليون درهم، كما أنجزت 9 محطات نقل الطاقة خلال العام الماضي، منها محطة جهد 220 كيلوفولت وأخرى جهد 132 كيلو فولت وتنفيذ 7محطات جهد 33 كيلوفولت، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التطويرية وتعديل الشبكات.



دراسة



وأكد المهندس حمد الطنيجي مدير إدارة نقل الطاقة في الهيئة أن الخطة التي تنفذها الإدارة خلال 2022 تم إعدادها وفق دراسة شاملة للشبكات في كافة المناطق بالشارقة ووفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبدعم ومتابعة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.

وأشار إلى أن الخطة تضمنت البدء في تنفيذ مشروع محطة المطار 220/132/33/11 ك.ف ومحطة الشنوف 220/33 ك.ف ومشروع محطة الغبيبة 132/33/11 ك.ف وتنفيذ عدد 11 محطة نقل الطاقة جهد 33/11 كيلوفولت.



إنجاز



وقال الطنيجي إن هناك العديد من محطات نقل الطاقة التي تم إنجازها وإضافتها لشبكة نقل وتوزيع الطاقة شملت مشروع محطة اللية 220/132 ك.ف والذي يهدف لنقل الطاقة من التوربينات الغازية الجديدة سعة 1026 ميجاوات بمحطة اللية وربطها بالشبكة الكهربائية مع ربطها بالمحطة القديمة وتحسين كفاءة الشبكة وبتكلفة تجاوزت 180 مليون درهم ومشروع محطة الجادة 132/33/11 ك.ف بتكلفة 90 مليون درهم والذي يهدف لتحسين شبكة نقل الطاقة وتوصيل الكهرباء للمشاريع التطويرية بالمنطقة، كما تم تنفيذ عدد 7 محطات توزيع جهد 33 كيلوفولت شملت محطات مويلح 6 والممشى1 والخالدية 3 والمجاز11 والمطار3 ومنطقة الصجعة2 الثانية وسفاري الذيد وذلك بهدف تحسن الشبكة وتحقيق الاستقرار والثبات وتوصيل الكهرباء للمشروعات التطويرية والمناطق الجديدة.



تعديل



ومن جهته أوضح المهندس أحمد بني ياس نائب مدير إدارة نقل الطاقة أن خطة الإدارة لعام 2022 تضمنت تنفيذ عدد من المشروعات التطويرية وتعديل الشبكات في عدد من المناطق، حيث تضمنت الخطة أعمال ربط الشبكة لمنطقة المدام وتعديل خطوط النقل لمحطات الجامعة والمنطقة الصناعية 17 واستبدال الكابلات لمحطات الناصرية، وغيرها الكثير من المشاريع التطويرية.

وأكد أن الهيئة مستمرة في تنفيذ المشاريع التنموية التي تدعم البنية التحتية بما يسهم في التطوير المستدام لنوعية ومستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين والصيانة الدورية لمحطات نقل الطاقة للمحافظة على قدرتها لنقل الكهرباء وضمان تزويد جميع المدن والمناطق في الإمارة بالطاقة الكهربائية المطلوبة على مدار الساعة.

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