جمعية أهالي ذوي الهمم تنظم مبادرات مجتمعية توعوية

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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كشف المستشار الدكتور خالد السلامي، رئيس جمعية أهالي ذوي الهمم لـ«البيان» أن الجمعية تعاني قلة الموارد المادية.

وبين المستشار الدكتور خالد السلامي أن الجمعية تعمل على تحقيق العديد من الأهداف التي تتمثل بنشر الوعي في المجتمع بهدف الحد من الإعاقة، والتدخل المبكر للتخفيف من آثارها الضارة ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق مبدأ الاندماج للمعوّقين في المجتمع والعمل على تنفيذها. وأضاف: قمنا في شهر رمضان الفضيل بتنظيم العديد من الفعاليات الخيرية ووزعنا المير الرمضاني والمساعدات على الأسر المحتاجة كما أطلقنا سابقاً مبادرة «إسعاد» التي تم فيها توزيع أكثر من 100 بطاقة مجانية على أعضاء الجمعية، إضافة إلى تكريم عدد من الأمهات تزامناً مع يوم الأم.

وقمنا بدعوة أصحاب الهمم وأسرهم وأفراد المجتمع كافة للمشاركة في مبادرة أطلقناها تزامناً مع الاحتفال بعام الخمسين، وأطلقنا عليها اسم «واحة الخمسين لأصحاب الهمم». وكان الهدف منها تأصيل وتعميق الهوية الوطنية في نفوس الأبناء المعوّقين وتوفير جو من البهجة والسرور لأنهم جزء لا يتجزأ من وطنهم.

مبادرات

يحرص فريق عمل جمعية أهالي ذوي الإعاقة على إطلاق شتى المبادرات وتنظيم الفعاليات والأنشطة التي من شأنها أن تحقق أهداف الجمعية التي تتمثل بتوفير الدعم الاجتماعي والنفسي لأهالي أصحاب الهمم، وتكثيف وتوحيد الجهود للنهوض بالخدمات الموجهة لهم. والمشاركة في الفعاليات والمؤتمرات بهدف التعريف بالجمعية وأهدافها وتعزيز مكانتها وتوسيع نطاق تأثيرها وزيادة عدد المنتسبين وصولاً لتحقيق رؤيتها وتطلعاتها.

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