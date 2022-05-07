157 مليون فحص «كوفيد 19» في الإمارات منذ بدء الجائحة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه وتماشياً مع خططها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم تم إجراء 102.626 فحصاً جديداً على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وليبلغ مجموع الفحوصات المسجلة في الدولة للكشف عن الفيروس منذ بدء الجائحة 156887853. كما أعلنت الوزارة عن عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بمضاعفات الوباء وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2302 حالة.

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 198 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 899.835 حالة.

‌كما أعلنت الوزارة عن شفاء 279 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 883.740 حالة.

وإلى ذلك أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 1747 جرعة من لقاح «كوفيد 19» وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 24.746.393 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 250.21 جرعة لكل 100 شخص.

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