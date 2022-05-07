250 مراجعاً شهرياً لعيادات التوليد بمستشفى الجامعة في الشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت الدكتورة هدى صلاح محمود استشاري أول نساء وتوليد وجراحة مناظير متطورة بمستشفى الجامعة بالشارقة لـ«البيان»، أن هناك الكثير من المراجعات للعيادة من الحوامل والحالات المعقدة التي يتم تحويلها من بعض المستشفيات، فيتم معالجتها، إضافة إلى إجراء عمليات المناظير الجراحية المتطورة، وتسمم الحمل.

وأضافت أن عدد الحالات التي يتم استقبالها في العيادة يبلغ 250 حالة شهرياً، وعدد العمليات شهرياً من 15 إلى 20 عملية بسيطة ومعقدة، وأبرز العمليات المعقدة هي استئصال التليفات المتعددة، حيث يتم إجراؤها بالمنظار، كما أن معظم الحالات التي تراجع العيادة تعد حالات بسيطة، ويتم التعامل مع الحالات المعقدة بكل احترافية نتيجة لتوفر الطاقم الطبي والفني المؤهل، مبينة أن إدارة المستشفى زودت قسم العمليات بأجهزة مناظير جديدة، ما يمكن من إجراء عمليات دقيقة وناجحة، لافتة إلى أن جراحات المناظير تعد جراحات متطورة.

دقة

وبيّنت الدكتورة هدى صلاح محمود استشاري أول نساء وتوليد وجراحة مناظير متطورة، أن كافة العمليات التي يتم إجراؤها نسبة نجاحها عالية جداً وتقارب 100%، وذلك نتيجة لتوافر الأقسام الأخرى المزودة بأفضل الأجهزة الطبية الحديثة، مثل قسم الأشعة والمختبرات وخلافهما، ما مكن من إجراء العمليات بدقة متناهية، كما أن هناك تطورات عديدة حدثت في قسم الولادة، منها متابعة حالات الإخصاب والعقم وإجراء العمليات المعقدة، ومتابعة الحالات الدقيقة للمراجعات وعمليات نقل الدم، وتقديم خدمات التخدير وتزويد المختبرات بأحدث التقنيات، مبينة أن هناك حالات ولادة تأتي إلى المستشفى من غير مراجعة لمراكز الرعاية الصحية الأولى لمتابعة الحمل، الأمر الذي يشكل خطورة بالغة على الأم وعلى الجنين، لأن التاريخ الصحي للأم لم يكن معلوماً، ناصحة كافة الأمهات الحوامل بضرورة المراجعة الدورية لمراكز الرعاية الصحية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز