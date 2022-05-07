«كهرباء دبي» تكرّم خريجي برنامج «المدرب التنفيذي» للرشاقة المؤسسية

المصدر: دبي - البيان

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نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي في خيمة الابتكار في مركزها الرئيسي حفلاً تكريمياً لخريجي برنامج «المدرب التنفيذي»، الذي أطلقته الهيئة بهدف بناء الكفاءات والقدرات التدريبية لدى موظفيها، وترسيخ معارفهم حول أحدث النهج العملية في الرشاقة المؤسسية. وتضمن البرنامج سلسلة من الجلسات وورش العمل المتخصصة في مختلف مجالات التدريب، والتي امتدت على مدى 6 أشهر، بمشاركة 20 موظفاً من سفراء الرشاقة المؤسسية وكبار المديرين في الهيئة.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن برنامج «المدرب التنفيذي» يأتي انسجاماً مع البرامج التي تطلقها الهيئة لتمكين كوادرها وتزويدهم بالأدوات والمهارات اللازمة ليكونوا الجيل القادم من الخبراء والقادة في مجال الرشاقة المؤسسية، ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة، والاستفادة من التقنيات الإحلالية، ليتولوا زمام القيادة في قطاعي الكهرباء والمياه.

ضرورة حتمية

وتابع معاليه: تسعى الهيئة لأن تصبح أول مؤسسة خدماتية رشيقة بالكامل، وتعتبر أن التطور المستمر ضرورة حتمية لمواكبة التغيير وتحويل التحديات إلى فرص في إطار منظومة شاملة من العمل المؤسسي. وكان لمرونة الهيئة ورشاقتها دور بارز في نجاحها وتميزها من خلال تحديد الفرص وتحليل البيئة الداخلية والخارجية ومعرفة احتياجات المعنيين وتحويلها إلى مبادرات استراتيجية، حتى باتت الممارسات التي تطبقها الهيئة مرجعاً للعديد من المؤسسات حول العالم.

وتحرص هيئة كهرباء ومياه دبي على بناء الشراكات العالمية مع كبرى المعاهد والمجالس والجهات المتخصصة والمرموقة، لمواصلة تنمية وتطوير المواهب الوطنية وتدريب موظفي الهيئة من المواطنين وفق أعلى المعايير العالمية حتى يكونوا على اطلاع بأحدث التطورات والتقنيات في مجالات عملهم.

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