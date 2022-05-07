حملات تفتيشية على منشآت أبوظبي الغذائية خلال العيد

المصدر: أبوظبي - وام

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كثفت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية حملاتها التفتيشية على منشآت تحضير وبيع الطعام من المطاعم والمطابخ الشعبية والمطابخ المركزية والمخابز ومحال بيع الحلويات والمكسرات والمحامص ومحال الحلوى الشعبية بالإضافة إلى مركبات نقل وتوصيل الأغذية في مختلف مناطق أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، وذلك ضمن أنشطتها الخاصة بعيد الفطر المبارك وفي إطار التزامها ضمان سلامة الغذاء المتداول في الإمارة.

وركز مفتشو الهيئة في الحملات التفتيشية على متابعة مناطق التخزين والتحضير وأماكن تداول وعرض الأطعمة للتأكد من تطبيق معايير الصحة والسلامة الغذائية في هذه المنشآت.

وحرص المفتشون على توعية أصحاب المنشآت الغذائية ومتداولي الغذاء بأفضل الممارسات لضمان تطبيق الاشتراطات كافة الصحية ومعايير الصحة والسلامة الغذائية من ناحية المعاملة الحرارية للمادة الغذائية وأهمية تخزين المواد الغذائية في درجات حرارة مناسبة وتحضيرها بشكل آمن.

وشددوا على أهمية التركيز في هذه الفترة على تطبيق نظام التتبع والاسترداد عند تسلّم المواد الأولية المستخدمة في تحضير الطعام.

وأكدت الهيئة جهوزيتها للاستجابة للإخطارات الغذائية كافة على مدار الساعة مشددة على أهمية التزام متداولي الغذاء الحفاظ على النظافة الشخصية وضرورة اتباع الإرشادات الخاصة بمتداولي الغذاء.

وفي سياق متصل حرصت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على توفير خدماتها الحيوية كافة للمتعاملين طوال عطلة عيد الفطر المبارك.

وواصلت مراكز توزيع الأعلاف على مستوى الإمارة تقديم خدماتها وتوزيع الأعلاف على المستحقين من أصحاب العزب في عطلة العيد، إذ عملت مراكز توزيع الأعلاف بكامل طاقتها في الفترة من 4 مايو الجاري وحتى اليوم وذلك لتلبية احتياجات مربي الثروة الحيوانية.

رقابة

دعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الجمهور إلى ضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظات على المنتجات الغذائية أو ممارسات التحضير الخطأ من خلال الاتصال على الرقم المجاني لمركز اتصال حكومة أبوظبي 800555 مع تجنب الشراء من مصادر غير مرخصة.

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