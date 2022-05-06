عبدالله بن زايد يهنئ هاتفيا لابيد بعيد استقلال إسرائيل

المصدر: وام

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أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اتصالاً هاتفياً بمعالي يائير لابيد وزير الخارجية الاسرائيلي هنأه خلاله بعيد الاستقلال الرابع والسبعين لدولة إسرائيل.

وأدان سموه بشدة الهجوم الإرهابي المروع الذي وقع في مدينة إلعاد وسط إسرائيل متقدما بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا ومعرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وجرى خلال الاتصال الهاتفي بحث الفرص المتاحة لتعزيز التعاون المشترك الإماراتي الإسرائيلي على مختلف الأصعدة في ظل العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين.

وبحث الجانبان الأوضاع في المنطقة بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن العلاقات الثنائية الإماراتية الإسرائيلية تمضي قدماً نحو آفاق أرحب من النمو والتطور على مختلف المستويات مشيرا سموه إلى وجود إرادة مشتركة من البلدين وقيادتهما لتعزيزها وتنمية التعاون المشترك بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

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