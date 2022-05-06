رجل أعمال يتبرع بـ100 ألف درهم لتفريج كربة نزلاء معسرين في دبي

المصدر: البيان

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استقبل اللواء الدكتور محمد عبد الله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، يعقوب آل علي، رجل الأعمال الذي تبرع بمبلغ 100 ألف درهم دعماً للمعسرين والمسجونين على خلفية قضايا مالية من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، بهدف فك كربهم ودعم الحالات الإنسانية، وذلك تماشياً مع حرص القيادة العامة لشرطة دبي على إشراك جميع أفراد المجتمع والمؤسسات في القطاعين العام والخاص في العمل الإنساني، وترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية.

وأثنى اللواء المر على مساهمة رجل الأعمال في تعزيز العمل الإنساني ومساعدة المُعسرين من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، مشيراً إلى أن تبرعه سيسهم في تفريج الكرب عن المسجونين على ذمة قضايا مالية، إضافة إلى الإسهام في شراء تذاكر سفر لمسجونين آخرين، وذلك حسبما أفادت شرطة دبي عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك».

ولفت اللواء المر إلى أن تبرع رجل الأعمال يحقق جانب السعادة للمسجونين على ذمة قضايا مالية، وذلك عبر لم شملهم مع أسرهم، وهذا دور إنساني مهم تسعى الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي إلى تحقيقه دائماً، ويصب أيضاً في جانب الدور المجتمعي الذي تقوم به لخدمة المجتمع.

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