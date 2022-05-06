تكريم فائزي مسابقة تلاوة القرآن في العين

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

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كرّم الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري، عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، 16 فائزاً في مسابقة تلاوة القرآن الكريم، وهم من طلاب وطالبات منطقة العين.

وذلك ضمن حفل نظمته مدرسة اليحر الخاصة في العامرة، وبحضور الشهاوي إبراهيم نائب مدير مدرسة اليحر، وعدد من الأساتذة، ولجنة الإشراف على تنظيم المسابقة، وأولياء الأمور، والطلبة المشاركين في المسابقة، الذين فاق عددهم 100 مشارك من مختلف الأعمار والمراحل التعليمية.

وتهدف المسابقة إلى تشجيع المواهب القرآنية، وربط الجيل الواعد بكتاب الله عز وجل، وتحفيز المتسابقين من أجل تحسين الصوت والاهتمام بفنون الأداء القرآني وغرس حب القرآن في نفوسهم.

وقال الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري: تشجع مثل هذه المسابقات وتحفز على تلاوة وحفظ كتاب الله تعالى، والعمل بتعاليمه ونشر قيم الإسلام المعتدلة، متمنياً أن تحفل الدورات الأخرى من المسابقة بعدد أكبر من المشاركين والفائزين في التلاوة، والمنافسة على أشرف العلوم وأجلها، وهو كتاب الله تعالى، حفظاً وتلاوة وتدبراً.

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