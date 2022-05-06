«ضاحية الخالدية» يكرم 214 من الفئات المساندة بـ 46 ألف درهم

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أدخل مجلس ضاحية الخالدية البهجة والسرور في نفوس الفئة المساندة من الذين يعملون في دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، وذلك من خلال تكريم 214 من تلك الفئات المساندة، موزعاً عليهم مبالغ نقدية بقيمة 46 ألف درهم، وذلك كمكرمة مالية تساهم بدعمهم في شراء مستلزماتهم، وبهدف إدخال الفرحة والسعادة على قلوبهم وقلوب أسرهم وأطفالهم، إضافة إلى تكريمهم بإقامة مأدبة إفطار أواخر شهر رمضان.

مبادرات

وأكد خلفان سعيد المري رئيس مجلس ضاحية الخالدية أنه في إطار مبادرات المجلس الخيرية واحتفاءً بيوم العمال العالمي لعام 2022 ومع أخر أيام شهر رمضان الكريم تم تكريم 214 من الفئات المساندة والمستخدمين من دائرة شؤون الضواحي والقرى في حفل أقيم لهذا الأمر.

وذلك تقديراً للأعمال والخدمات الجليلة التي يقومون بها، كما شمل التكريم كافة مستخدمي الدوائر الحكومية الأخرى من الذين تم رصدهم من قبل مجلس ضاحية الخالدية.

رواد

وأضاف: إن تلك المبادرة تأتي تكريماً للفئات المساندة ولدورهم الكبير والبارز في خدمة الموظفين ورواد المجالس والأقسام بشكل يومي وطيلة شهر رمضان الفضيل.

كما أن تلك المبادرة للفئات المساندة تضمنت دعوتهم في مقر مجلس ضاحية الخالدية لحضور مأدبة الإفطار التي أقيمت لهم ولتكريمهم، ما أدخل البهجة والسرور في أنفسهم، كما أن مثل ذلك التكريم من شأنه أن يحفزهم لأداء واجباتهم بأفضل صورة ويزيد من إنتاجهم وولائهم للجهات التي يعملون فيها.

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