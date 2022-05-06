توقعات الطقس غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً على بعض المناطق الداخلية، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على الجبال بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

وقال المركز ــ في نشرته اليومية ــ إن الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 18:25 والمد الثاني عند الساعة 04:05 والجزر الأول عند الساعة 11:05 والجزر الثاني عند 21:41 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 14:18 والمد الثاني عند الساعة 00:49 والجزر الاول عند الساعة 20:15 والجزر الثاني عند الساعة 08:11.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 29 55 15

دبي 40 28 50 20

الشارقة 39 28 50 15

عجمان 38 27 55 25

أم القيوين 37 25 60 25

رأس الخيمة 36 24 65 20

الفجيرة 31 24 90 50

العين 41 29 60 15

ليوا 43 30 50 15

الرويس 43 30 60 25

السلع 38 29 70 25

دلما 35 28 75 30

طنب الكبرى 34 27 85 35

طنب الصغرى 34 27 85 35

أبو موسى 34 27 85 35

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