فيديو يوضح خطورة التوقف في وسط الطريق والانشغال أثناء القيادة

المصدر: البيان

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بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم وضمن مبادرة "لكم التعليق" فيديو لخطورة التوقف في وسط الطريق والانشغال أثناء القيادة.

وحذرت مديرية المرور والدوريات بشرطة ابوظبي السائقين من مخاطر التوقف في وسط الطريق لأي سبب من الأسباب ودعت التوجه الى أقرب مخرج لتأمين سلامة مستخدمي الطريق وفي حال عدم القدرة على تحريك المركبة الاتصال فورا بمركز التحكم والسيطرة (غرفة العمليات) لتقديم الدعم اللازم.

واهابت السائقين من خطورة الانشغال أثناء القيادة باستخدام الهاتف، والتفات السائق للتحدث إلى مرافقيه أو الانشغال بالتصوير، وتعديل المكياج والهندام، وغيرها من السلوكيات التي تؤدي الى الانشغال عن الطريق وبالتالي تؤدي الى حوادث مرورية جسيمة.

وذكرت أنه يتم تطبيق البند (32) بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري رقم (178) لسنة 2017، "أ " الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة باستعمال الهاتف " "ب" الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت " ومخالفتها الغرامة المالية 800 درهم و4 نقاط مرورية ".

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