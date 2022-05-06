العويس: النظام الصحي في الإمارات حقق قفزات نوعية بالمهن الطبية

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن النظام الصحي في الإمارات تمكن من تحقيق قفزات نوعية في جميع مجالات المهن الطبية، ونجحت الدولة في تأسيس منظومة رعاية صحية متكاملة تواكب أرقى المعايير والأنظمة العالمية، وتتوافق مع تطلعات الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة ورؤية الإمارات للخمسين عاماً المقبلة.

وأشار معاليه بمناسبة اليوم العالمي للقبالة، الذي يصادف تاريخ 5 مايو ويتزامن هذا العام مع مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد الدولي للقابلات، إلى أن كوادر الرعاية التمريضية والقابلات يعتبرن الشريان الحيوي في المنشآت الصحية، حيث تعد أدوارهن في صميم نظم الرعاية الصحية.

وأضاف معاليه أن هذا اليوم مناسبة للاحتفاء بجهود وإنجازات كوادر القبالة ومشاركة قصص نجاحهن وإثبات مساهمتهن الحقيقية وتفانيهن والتزامهن ضمن نظام الرعاية الصحية على مستوياته المختلفة، فضلاً عن تعزيز نظرة المجتمع الإيجابية لمهنة القبالة، لأنهن الأقرب لفهم ثقافة وعادات مجتمع الإمارات، ويمثلن مصدر ثقة وطمأنينة. لتوفير الرعاية الآمنة للأمهات ومواليدهن ودعم صحة الأسرة والمجتمع على أسس علمية وطبية معتمدة.

استراتيجية

وأوضح معالي العويس أن إطلاق الإمارات «الاستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة، خارطة طريق للعام 2025» تشكل إطار عمل وطني موحد من إحداث التغيرات الاستراتيجية في نظام الرعاية الصحية، من خلال توفير الدعم والمساندة لكادر التمريض والقبالة، والعمل على تعزيز مهاراتهن وكفاءتهن، مع التركيز على زيادة جذب الفئات المواطنة للالتحاق بالمهنة، وتحسين البرامج الأكاديمية العامة والتخصصية ورعاية القبالة في الدولة.

وذلك من خلال الجودة والابتكار في التعليم والتطوير المهني، والبحث العلمي والممارسـة المبنية على الأدلة، استجابة لأولويات الصحة الوطنية. ونوّه معالي الوزير بجهود الجهات الصحية والتعليمية للتوعية بهذه التخصصات وتوفير امتيازات وحوافز تشجيعية تزيد من إقبال الطالبات والطلبة المواطنين عليه، لتأهيل كوادر متخصصة فيها لدورها في دعم صحة المرأة والأسرة، حيث يعد دعم دراسة التمريض والقبالة من أولويات حكومة الإمارات.

مناسبة عالمية

وقال الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع: إن اليوم العالمي للقبالة يمثل مناسبة عالمية لتسليط الضوء على الأهمية الاستراتيجية لمهنة القبالة في نظم الرعاية الصحية.

ودورها الرئيسي في تعزيز مسارات الصحة الإنجابية والولادة، ومنصة سنوية مهمة لتعزيز الجهود الدولية من أجل الارتقاء بمهنة القبالة والعمل على توفير كافة سبل الدعم والمساندة للقابلات القانونيات وإثراء خبراتهن ومعارفهن العلمية والعملية لتعزيز قدراتهن على مواصلة تقديم الخدمات الرعاية الصحية وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية المطبقة في هذا المجال.

ركيزة أساسية

أشار الدكتور محمد العلماء إلى الجهود الرائدة الذي تبذلها حكومة الإمارات في تعزيز مهنة القبالة القانونية وتوفير كافة وسائل الدعم للقابلات، باعتبارهن جزءاً رئيسياً من منظومة التمريض في الدولة وركيزة أساسية في تعزيز جودة الرعاية الصحية.

حيث نظمت الإمارات لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط مؤتمر القبالة الذي شكل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والمعارف واستكشاف التطور المستقبلي لخدمات الرعاية الصحية التي تقدمها القابلات القانونيات.

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