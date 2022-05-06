4136 ذبيحة استقبلتها مقاصب دبي خلال العيد

المصدر: دبي- وائل نعيم

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبلت مقاصب دبي 4 آلاف و136 ذبيحة خلال فترة عيد الفطر السعيد، من 4-1 مايو الجاري، بواقع 2625 ذبيحة في وقفة العيد، و520 ذبيحة في أول أيام العيد و301 في اليوم الثاني و690 ذبيحة ثالث أيام العيد.

وكانت مقاصب دبي استعدت لأيام عيد الفطر من خلال برنامج وخطة عمل وبطاقم فني وبيطري كامل، حيث انتهت استعداداتها النهائية لاستقبال هذه المناسبة في كافة مقاصب الإمارة، وتوفير كافة المستلزمات الضرورية وتطوير صالات الذبح بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتيسير ومرونة العمل في المقاصب بالإضافة إلى تعاون الدائرة بتوفير عدة تطبيقات ذكية للأضاحي، يمكن من خلالها تسهيل وصول الذبائح للمتعامل عبر الطلب من خلال التطبيقات.

تطبيقات

ووفرت بلدية دبي إلى متعامليها التطبيقات الذكية لشراء المواشي، دون الحاجة لحضور المتعامل إلى المقاصب، كما وفرت خدمة التوصيل للمنازل. وذلك من خلال عدة تطبيقات ذكية لطلب الذبائح التي تذبح تحت إشراف البلدية في المقاصب، مثل: تطبيق «المواشي» وتطبيق «تركي للذبائح» وتطبيق «شباب الفريج»، حرصاً من البلدية على إسعاد المتعاملين وتوفير خدمات ذات جودة عالية لكافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، وتقليل ساعات الانتظار والسرعة في تقديم الخدمات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز