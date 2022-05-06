شرطة دبي تطلق الحملة التوعوية «تواصل أسهل لخدمة أفضل»

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، الحملة التوعوية «تواصل أسهل لخدمة أفضل»، الهادفة إلى تعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع بالخدمات الذكية التي توفرها القيادة العامة لشرطة دبي لهم على تطبيقها الذكي، إضافة إلى الخدمات التي توفرها مراكز الشرطة الذكية SPS بسهولة ويسر دون أي تدخل بشري وعلى مدار الساعة.

وأكد بطي أحمد بن درويش الفلاسي، مدير إدارة التوعية الأمنية، أن الحملة تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز الوعي بأهمية استخدام الخدمات الذكية المتوفرة على تطبيق شرطة دبي، دون الحاجة إلى الاتصال على مركز الاتصال 901 المخصص للحالات غير الطارئة، و999 المخصص للحالات الطارئة، للمساهمة في تخفيف الضغط على الرقمين، وتعزيز سرعة استجابة شرطة دبي للحالات الطارئة، وبالتالي تعزيز الأمن والأمان، والعمل على إسعاد أفراد المجتمع.

ولفت إلى أن الحملة التوعوية تُنفذها شرطة دبي بالشراكة مع مؤسسة دبي للإعلام، عبر نشر إعلانات في الطرق ودور السينما ومنصات تطبيقات التواصل الاجتماعي، مبيناً أن شرطة دبي توفر مجموعة من الخدمات المهمة على تطبيقها الذكي، والتي تسهل على الناس الوصول إلى الخدمات بسهولة ويسر.

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