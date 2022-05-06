فيصل بن سلطان القاسمي: توحيد قواتنا المسلحة أحد أهم دعائم اتحادنا

المصدر: (الشارقة - وام)

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أكد الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي، أن توحيد القوات المسلحة في السادس من مايو عام 1976، يعتبر أحد أهم دعائم اتحادنا، الذي أرساه المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات. وقال في تصريح بمناسبة الذكرى الـ 46 لتوحيد القوات المسلحة:

«إن إقبال أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة على الالتحاق والانتساب لقواتنا المسلحة، يعتبر واجباً مقدساً، وتأكيداً من أبناء زايد للوقوف صفاً واحداً خلف قيادتنا الرشيدة، التي تلتزم دائماً بتقديم كافة أشكال الدعم، لتطوير إمكانات وقدرات قواتنا المسلحة، وإمدادها بأحدث المعدات والتجهيزات».

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