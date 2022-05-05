خليفة بن طحنون: توحيد القوات المسلحة يجسد تلاحمنا وإرادة قيادتنا القوية

المصدر: أبوظبي - وام

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قال الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي: إن القوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة قامت بدور بارز ومهم في تحقيق أهداف الاتحاد والمضي قدماً في تعزيز مسيرة النمو والعطاء وتعزيز التلاحم والهوية الوطنية والانتماء إلى الوطن والشعب في مواجهة التحديات، مؤكداً أن منتسبي القوات المسلحة أبطال سلام كما هم أبطال في ساحات الكرامة والفداء.

وأضاف الشيخ خليفة بن طحنون في كلمة له بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لتوحيد القوات المسلّحة، أن قواتنا الباسلة ومنذ تأسيس الدولة كانت ولاتزال الحصن المنيع والسياج القوي، مؤكداً أن توحيد القوات المسلحة كان أحد أهم الإنجازات التي سطّرها الآباء المؤسسون بعد أن فرغوا من بناء الدولة وتوطيد أركان الوحدة التي نفخر بها.

وقال: «يجسد هذا اليوم حكاية وحدتنا وتماسكنا وقوة إرادة قيادتنا الرشيدة».

كما أكد أن القوات المسلحة نجحت بامتياز في تنفيذ جميع المهام المنوطة بها سواء كانت مهام قتالية في ميادين الشرف والبطولة أو مهام إنسانية تتمثل في مد يد العون والمساعدة للمحتاجين ونشر قيم التعايش والسلام في مختلف بقاع الأرض.

تضحيات

وقال الشيخ خليفة بن طحنون: «ونحن إذ نحتفل بهذه الذكرى العزيزة على قلوبنا نستذكر التضحيات التي قدمها شهداء الوطن الأبرار الذين سطروا بدمائهم الزكية قصصاً للعطاء والبذل والتضحية والولاء في ساحات وميادين الشرف وهم يضحون بأرواحهم ودمائهم دفاعاً عن الحق وصوناً لمبادئ الدولة وقيمها النبيلة فقد كتب هؤلاء الأبطال وحفروا أسماءهم بحروف من نور في سجل الوطنية».

وأضاف: «إن بطولاتهم ستظل على الدوام مشاعل نور تضيء لنا دروب المستقبل لننهل منها دروس حب الوطن والانتماء للأرض والدفاع عنها بكل غالٍ ونفيس».

ورفع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.. داعياً الله عز وجل أن يدم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار وأن يسدد خطاهم وأن يبارك جهودهم لتظل دولة الإمارات العربية المتحدة قبلة للباحثين عن السلم والتعايش والأمن والرخاء.

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