سلطان القاسمي: قواتنا المسلحة كانت وما زالت من الأركان الأساسية للإمارات

المصدر: الشارقة - وام

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أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أننا نفتخر بتوحيد القوات المسلحة الإماراتية، التي كانت وما زالت من الأركان الأساسية للدولة التي عمل عليها القادة المؤسسون.

جاء ذلك في كلمة سموه التي وجهها عبر مجلة درع الوطن بمناسبة الذكرى الـ46 لتوحيد القوات المسلحة، في ما يلي نصها:

في مثل هذا اليوم من كل عام، نحتفي بذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية، التي كانت وما زالت من الأركان الأساسية للدولة التي عمل عليها القادة المؤسسون، لضمان وحدة بلادنا واتحاد إماراتنا، ونحن نفتخر بها وبتوحيدها، وهو الأمر الذي عمل على إكمال الجهود، وضم الصفوف، وسبقه صدق النوايا وسلامتها، لتكوين قوات أمينة موحدة تحرس تراب وأرض الوطن الغالي من كل سوء يريد أن يمسه، ومن كل مكروه يريد أن يقرب منه ومن أهله.

وبهذه المناسبة نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أصحاب السمو حكام الإمارات، وإلى كافة ضباط وصف ضباط وأفراد قواتنا المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ46 لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية، داعين الله أن يحفظ بلادنا وشعبنا وقواتنا المسلحة، ويديم علينا نعمه أمناً وترابطاً وتقدماً وازدهاراً.

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