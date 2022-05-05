4254 زيارة تفتيش على المنشآت الغذائية والصحية في عجمان خلال 3 أشهر

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

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نفذت إدارة الصحة العامة في دائرة البلدية والتخطيط بعجمان 4254 زيارة تفتيش على المنشآت الغذائية والصحية خلال الربع الأول من العام الحالي، والتي أسفرت عن تحرير عدد 1201 إنذار صحي ومعالجة 298 بلاغاً وطلب استفسار صحي من الجمهور عبر مركز الاتصال الحكومي بإمارة عجمان، وتم إنجاز 7129 طلب خدمة إلكترونية للمتعاملين عبر نظام الخدمات الالكترونية للصحة العامة والبيئة، وإدخال تحاليل مخبرية جديدة بمختبرات الأغذية لتغطية كافة التحاليل والفحوصات اللازمة لضمان صحة وسلامة الغذاء.

وأكد المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بدء تطبيق المرحلة الثانية لبرنامج عجمان للصحة العامة على المنشآت الغذائية لزيادة عدد المنشآت المسجلة والمعتمدة بالبرنامج والذي يهدف لرفع مستوى الثقافة الصحية وتوفير كوادر مؤهلة للتحكم بالمخاطر الغذائية وانجاز الربط الإلكتروني مع نظام تصديق في تسجيل واعتماد المستودعات الغذائية لضمان تطبيق المتطلبات الصحية لعمليات التخزين بما يضمن صحة وسلامة الغذاء.

وذكر الحوسني أن الدائرة تعمل وفق توجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بأهمية الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع وتسخير كافة جهود الدائرة في تحقيق رؤية الإمارة لافتاً إلى أن إدارة الصحة العامة وإدارة مختبرات الأغذية والبيئة يعملان وفق التوجيهات عبر تنفيذ خطط عمل ومبادرات لتطبيق أفضل الممارسات والخطط الوطنية للحفاظ على الصحة العامة وقد أفاد المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة.

مسوحات

وأوضح أن قطاع الصحة العامة والبيئة خلال الربع الأول أنجز العديد من المشاريع والمبادرات منها اجتياز تجديد شهادة مواصفة الأيزو 17020 للاعتراف الدولي لعمليات التفتيش والرقابة إنجاز خطة المسوحات الدورية للأسواق وفق نظام تحليل المخاطر الغذائية لمراقبة سلامة الأغذية بالأسواق وضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع، إنجاز خطة التدريب والتأهيل لفريق التفتيش والرقابة وفق متطلبات مواصفة الأيزو 17020 لتعزيز كفاءة إجراءات التفتيش الصحي.

كما أفاد أن الدائرة باشرت تفعيل خدمات تحليل نسب متبقيات المبيدات الزراعية في المنتجات الغذائية وفق المواصفات المعتمدة ضمن خدمات إدارة مختبرات الأغذية والبيئة وذلك تماشياً مع مشاريع الأمن الغذائي بالإمارة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

ممارسات

وأكد الحوسني اهتمام الدائرة في تطبيق أفضل الممارسات المحلية والعالمية خاصة بقطاع الصحة العامة والبيئة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، لافتاً إلى وضع خطة تطويرية للصحة العامة خلال عام 2022 تتضمن العديد من المبادرات والمشاريع التي تهدف لتفعيل عمليات الرقابة والتفتيش وتعزيز الثقافة الصحية لدى أصحاب المنشآت والعاملين بها بما يضمن صحة وسلامة المجتمع أبرزها تطوير نظام رقيب للتفتيش بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على إدارة عمليات التفتيش بشكل فعال وتطبيق أنظمة الرقابة الذاتية على المنشآت الغذائية والصحية عالية الخطورة باستخدام الأنظمة الحديثة للتفتيش، وإشراك أصحاب المنشآت والمسؤولين عنها في تطبيق المواصفات واللوائح المعتمدة.

كما يجري العمل لتطوير وتحسين نظام الخدمات الالكترونية للصحة العامة بما يساهم في تطوير خدمات المتعاملين والاعتماد على التقنيات الحديثة في إدارة البيانات وتحليل المخاطر بما يساهم في اتخاذ قرارات دقيقة للموظف والمفتش وضمان سرعة إنجاز المعاملات وفق سياسة سعادة المتعاملين بالدائرة.

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