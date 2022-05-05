خليفة بن محمد بن خالد: توحيد القوات المسلحة أنار دروب المستقبل الواعد بالخير

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس جمعية واجب التطوعية، أن القوات المسلحة الإماراتية أعدت رجالاً من أبناء الوطن المخلصين يتحلون بكفاءة روح الجندية المتميزة.

وقال في كلمة له بمناسبة ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية: إن قرار توحيد القوات المسلحة في السادس من مايو من العام 1976 كان قراراً وطنياً خالداً، أنار دروب المستقبل الواعد بالخير والعطاء، وسطر صفحة ناصعة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة المرصع بالمجد والوحدة والقوة والعزيمة.

واعتبر توحيد القوات المسلحة الإماراتية خطوة تاريخية من قيادة فذة ذات بصيرة جسدت كل التطلعات الكبيرة التي كانت تجول في عقل وقلب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الآباء المؤسسين، رحمهم الله، الذين أجمعت رؤاهم على اتخاذ هذا القرار تحت راية الاتحاد لصون مكتسبات الوطن وترابه الطاهر.

ورفع بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، وأولياء العهود، مجدداً الفخر والاعتزاز بمنتسبي القوات المسلحة، وشهدائها الأبرار رمز التضحية والعطاء، باعتبارهم جميعاً صمام الأمان والضمان الحقيقي لتوازن النهضة الشاملة التي تعيشها دولة الإمارات.

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