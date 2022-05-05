محمد الشرقي: العين الساهرة على أمن الوطن والمواطن

المصدر: الفجيرة - وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أن أفراد قواتنا المسلحة الأشاوس يصلون الليل بالنهار ليكونوا العين الساهرة على أمن الوطن والمواطن، وبين سموه أن القوات المسلحة الإماراتية أضحت اليوم من أقوى الجيوش في المنطقة والعالم، بفضل الدعم الذي تقدمه قيادة الدولة بمجال التدريب وتوفير أفضل الأسلحة والتقنيات الحديثة في المجال العسكري لتؤكد جاهزيتها التامة وحرفيتها العالية في التعامل مع مختلف أنواع التحديات والأخطار في الظروف والأزمنة كافة.

وفيما يلي نص كلمة سموه التي وجهها عبر مجلة درع الوطن بمناسبة الذكرى الـ 46 لتوحيد القوات المسلحة:

نحتفل اليوم بالذكرى الـ 46 لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية، التي أثبتت منذ توحيدها وحتى اليوم دورها المحوري في حفظ أمن الوطن، واستقرار المنطقة، بفضل الخبرات العالية والخطط الاستراتيجية المنبثقة من نهج الإمارات ودستور اتحادها الأصيل.

في هذا اليوم، أجمعت الرؤى الثاقبة لأصحاب السمو حكام الإمارات ومؤسسيها الأوائل على توحيد قواتنا المسلحة تحت راية الاتحاد، ووحدته الراسخة، فسخرت الإمكانيات الفردية والمؤسسية، واستثمرت الطاقات والموارد، وحشدت الجهود في سبيل صون مكتسبات اتحاد الإمارات ومنجزاته التي لا تقدر بثمن، وحتى تبقى درع الوطن الحصين وسياجه المتين.

لقد أصبحت القوات المسلحة الإماراتية اليوم من أقوى الجيوش في المنطقة والعالم، بفضل الدعم اللامحدود الذي تقدمه قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة لتدريب رجالها، وتوفير أفضل الأسلحة العسكرية والتقنيات الحديثة في المجال العسكري، لتؤكد جاهزيتها التامة وحرفيتها العالية في التعامل مع مختلف أنواع التحديات والأخطار في كافة الظروف والأزمنة.

وإننا اليوم في هذه المناسبة العظيمة، نستشهد ببطولات شهداء الإمارات وأبنائها المخلصين في ساحات الشرف، الذين لبوا نداء الوطن، وجادوا بأرواحهم رخيصة في سبيل حفظ الأمن والأمان، ودحض العدوان، ودعم الاستقرار في أوطاننا، في مثال وطني فريد لأفراد القوات المسلحة الإماراتية الذين ينتهجون قيم التضحية والوفاء والإنسانية وينشرون مبادئ التسامح والعطاء في مهنتهم.

وبهذه الذكرى الشامخة، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى أصحاب السمو حكام الإمارات وأولياء العهود، والمواطنين والمقيمين، ونجدد فخرنا واعتزازنا بقواتنا المسلحة، وأفرادها الأشاوس الذين يصلون الليل بالنهار ليكونوا العين الساهرة على أمن الوطن والمواطن.

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