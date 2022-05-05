الطقس المتوقع غداً على الإمارات

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً على بعض المناطق الداخلية.

وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً قد تكون ركامية على الجبال بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:21، والمد الثاني عند الساعة 03:39، والجزر الأول عند الساعة 10:22، والجزر الثاني عند 21:14.

وبحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:31 والمد الثاني عند الساعة 00:04 والجزر الاول عند الساعة 19:17 والجزر الثاني عند الساعة 07:15.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 36 24 70 25 دبي 37 24 75 30 الشارقة 38 23 80 30 عجمان 38 25 85 30 أم القيوين 38 22 80 30 رأس الخيمة 38 24 80 25 الفجيرة 35 27 80 35 العين 41 21 65 20 ليوا 42 27 65 15 الرويس 43 21 60 25 السلع 43 22 60 25 دلما 35 26 70 30 طنب الكبرى 35 26 75 30 طنب الصغرى 36 26 75 30 أبو موسى 36 26 75 30 .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز