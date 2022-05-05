بهجة العيد تتواصل في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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تواصلت في جميع إمارات الدولة مظاهر البهجة والفرح بعيد الفطر السعيد، لليوم الثالث على التوالي، حيث توافد الزوار والأسر على المناطق السياحية والحدائق والشواطئ والمتنزهات الترفيهية ومراكز التسوق، وتم تنظيم العديد من الفعاليات والعروض الترفيهية احتفالاً بالمناسبة.

وشهدت مراكز التسوق ارتفاعاً في أعداد الزوار، واستقطبت العروض والأنشطة الترفيهية والأجواء الاحتفالية والتنزيلات المتنوعة، الزوار من جميع الأعمار، كما واصلت الحدائق والشواطئ تقديم تجارب مميزة للزوار الذين توافدوا إليها خلال اليوم الثالث من عيد الفطر السعيد للاستمتاع بالطبيعة والأجواء المفتوحة.

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