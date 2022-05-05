5.8 ملايين مستخدم لوسائل النقل العام في عجمان خلال 3 أشهر

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

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بلغ عدد مستخدمي وسائل النقل العام التابعة لهيئة النقل في عجمان، وتشمل كلاً من حافلات النقل العام، وحافلة تحت الطلب، والنقل البحري، ومركبات شركات الامتياز الخاصة أجرة عجمان، ومركبات مهرة للأجرة 5.827.279 راكباً خلال الـ 3 أشهر الماضية، بينما شهدت نفس الفترة من العام الماضي نقل 4.107.775 راكباً، وتشير الإحصائية الصادرة من هيئة النقل العام إلى نمو عدد الركاب بنسبة 42% خلال العام الجاري، مما يعزز مسيرة النقل العام في الإمارة في ظل زيادة الكثافة السكانية والعمرانية.

نمو

وأكدت رشا خلف الشامسي، المدير العام بالندب بهيئة النقل العام في عجمان، أن عدد الركاب الذين استخدموا حافلات النقل العام في الإمارة، عبر الخطوط الداخلية والخارجية، خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 948051 راكباً، بينما شهدت نفس الفترة من العام الماضي نقل 544971 راكباً، مشيرة إلى زيادة عدد المستخدمين لحافلات النقل العام بنسبة 74% عن العام الماضي، ما يؤكد تعافي الأنشطة الاقتصادية المختلفة عقب جائحة كورونا.

ولفتت إلى تحديث الأسطول الحالي لحافلات النقل العام بهدف مواكبة التطور العمراني والكثافة السكانية في الإمارة، إضافة إلى زيادة عدد خطوط النقل العام.

ونوهت بإقبال الجمهور على استخدام وسائل النقل العام في الإمارة، الأمر الذي يعزز رؤية حكومة عجمان في تطوير قطاع النقل المستدام، مبينة أن إجمالي عدد الأشخاص الذين استخدموا مركبات الأجرة بلغ 4,833,218 راكباً خلال الربع الأول، بينما شهدت نفس الفترة من العام الماضي نقل عدد 3,484,522 راكباً وذلك بنسبة نمو 39 % عن العام الماضي مما يعزز رؤية الهيئة في توسعة الخدمات الخاصة بالنقل العام وتحقيق استراتيجية الحكومة بتوفير وسائل نقل مستدام.

وذكرت أن خدمة حافلة تحت الطلب وجدت إقبالاً من الجمهور، حيث بلغ عدد الركاب الذين تم نقلهم خلال الربع الأول من العام الحالي 13,450 راكباً، بينما شهدت نفس الفترة من العام الماضي نقل 7,427 راكباً وذلك بزيادة بنسبة 81%.

تطوير

وأكدت الشامسي سعي الهيئة في توسعة وتطوير خدمات النقل العام في الإمارة، مشيرة إلى افتتاح المحطة الرئيسية للنقل العام على امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد في عجمان سوف تسهم في توسع رقعة النقل العام وزيادة عدد الخطوط الداخلية والخارجية، لافتة إلى أهمية دور قطاع النقل العام في الدولة في المساهمة في إنجاح الفعاليات والأحداث المختلفة من مؤتمرات ومعارض ولتعزيز التنافسية.

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