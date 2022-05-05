«كهرباء الشارقة» تنفذ 2973 نقطة توصيل للغاز الطبيعي في 3 أشهر

المصدر: (الشارقة - البيان)

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نفذت إدارة الغاز الطبيعي بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أكثر من 2973 نقطة توصيل لخدمات الغاز الطبيعي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، منها 2038 للبنايات والفلل السكنية و935 للقطاع التجاري، كما تعاملت فرق الطوارئ مع عدد 1270 بلاغاً حول أعمال الإصلاحات الطارئة والإحلال والتجديد وصيانة التركيبات المنزلية ومعالجة تسريبات التركيبات وتغيير محابس ومنظمات العداد وغيرها، وتم تحويل 18378 طباخاً للعمل بالغاز الطبيعي.

وأوضحت المهندسة آمنة بن هدة مدير إدارة الغاز الطبيعي، أن الهيئة تواصل جهودها لتوسيع قاعدة المستفيدين من مشروع الغاز الطبيعي تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية وتوفير مقومات الحياة الكريمة للسكان في جميع مناطق إمارة الشارقة وتشجيع استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للمحافظة على البيئة والتيسير على سكان الإمارة وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأشارت إلى أن مشروع الغاز الطبيعي يمثل تجربة رائدة وانفراد مدينة الشارقة بهذا المشروع ووجود شبكة متكاملة لتوزيع الغاز الطبيعي بها يمثل بنية أساسية قوية ومتطورة تسهم في استمرار مسيرة التطور. وأكدت بن هدة أن فرق العمل بإدارة الغاز الطبيعي بذلت جهوداً كبيرة خلال الأشهر الثلاثة الأولى لتلبية طلبات المتعاملين لتحويل الطباخات للعمل بالغاز الطبيعي، حيث أنجزت تحويل 18378 طباخاً للعمل بالغاز الطبيعي وفق أفضل مواصفات الأمن والسلامة.

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