مشروعات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.. أنظمة ذكية بأعلى معايير الأمان والاستدامة

المصدر: دبي - أحمد يحيى

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تتميز المشروعات التي تنفذها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بأعلى معايير الأمان والاستدامة واستخدامات الأنظمة الخضراء الصديقة للبيئة، وذلك بما توفره من إجراءات مهمة حمائية، ومن بينها أنظمة الإنذار الذكية من الحرائق وكواشف الدخان في المساكن المرتبطة بمراكز الدفاع المدني وتوفر عامل أمان وحائط صد مهماً من شأنه حماية قاطنيها، خصوصاً مع بدء فصل الصيف وارتفاع معدلات الحرارة التي يزداد معها استهلاك الطاقة واستخدام أجهزة التكييف، فضلاً عن ذلك يأتي تعزيز معايير الاستدامة أساساً مهماً في كل مشروعات المؤسسة مثل تقليل هدر الطاقة وإعادة تدوير ومعالجة المياه وكل الابتكارات الأخرى التي تكرس جودة الحياة للمواطنين في مشروعات إسكانية لائقة وتلبي احتياجاتهم.

سلامة

وزودت المؤسسة كل مشروعاتها بالأنظمة الذكية للإنذار من الحرائق، وكواشف الدخان حيث وفرتها مجاناً، فيما يأتي ذلك انطلاقاً من مسؤولياتها المجتمعية وتخفيفاً على المستفيدين من هذه المشاريع وتعزيز أمن وسلامة المواطنين وحفاظاً على أرواحهم، حيث تعد أجهزة الإنذار من الأنظمة الذكية التي تربط المساكن بمراكز التحكم والسيطرة في الدفاع المدني على مدار 24 ساعة، إذ يمكن لقاطني المساكن تنبيه الدفاع المدني في حال حدوث حريق، أو أي حادث متعلق بالسلامة في مساكنهم بمجرد ضغط زر التنبيه، بحيث يظهر للأجهزة الأمنية المعنية عرض تفصيلي للموقع والمعلومات الخاصة بالمسكن، والمدخلة مسبقاً إلى النظام على شاشة الحاسب الآلي في مركز التحكم والسيطرة، وذلك حتى تكون مركبات الطوارئ متأهبة للتدخل السريع والآمن.

وتعزز المؤسسة إجراءات السلامة القصوى ضد الحريق من حيث توفيرها في كل الأماكن، خصوصاً في مشروعات البنايات السكنية وتشمل الأبواب الخشبية الخارجية للمساكن وجميع أنواع أبواب غرف الخدمات وأبواب السلالم والأنظمة الميكانيكية والإلكترونية للإنذار المتصلة بمركز الدفاع المدني، فيما من ناحية أخرى يتم بشكل حثيث الارتقاء بوعي قاطني المساكن من خلال النشرات الإلكترونية والتعليمات الإرشادية الوقائية التي يتم لفت انتباههم إليها باستمرار، خصوصاً ما يتعلق بإجراء الصيانة التي توفرها وتهدف للكشف على المبنى خلال فترات دورية للكشف المبكر عن أي خلل أو عيب يظهر في أي عنصر من مكونات المبنى، وصيانتها بشكل فوري مثل تسرب الأسطح وأعطال ماكينات التكييف أو قطع الكهرباء المفاجئ وغيرها الكثير من الأمور المهمة والضرورية.

استدامة

من جهة ثانية، تتسم المشروعات التي تنفذها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بأعلى معايير الاستدامة واستخدامات الأنظمة الخضراء والتطبيقات الصديقة للبيئة، والتي من بينها عزل الأسطح باستخدام نظام الكومبو، والذي يحتوي على عازل مائي وعازل حراري، واستخدام الزجاج المقسى المزدوج العازل للحرارة والصوت، واستخدام الخرسانة الخضراء، فضلاً عن استخدام الطابوق المعزول في الجدران الخارجية، وتدوير المياه الناتجة من أجهزة التكييف واستخدامها لغرض السقاية، واستخدام أصباغ صديقة للبيئة، وتوفير نوافذ ومساحات زجاجية تسمح للضوء الطبيعي بالدخول مما يقلل استخدام الطاقة الكهربائية نهاراً، واستخدام إنترلوك عاكس للشمس في الأرضيات، بالإضافة إلى تركيب سخانات شمسية، واستخدام أجهزة إنارة موفرة للطاقة.

وفيما يخص مشاريع مجمعات البنايات السكنية فإنه يضاف إلى الأنظمة والتطبيقات السابقة، تعزيز الخدمات البيئية للتخلص من النفايات مع ميزة فرز النفايات «نفايات عامة وقابلة للتدوير»، وتأمين مواقف سيارات صديقة للبيئة لكل بناية، فضلاً عن معالجة أبواب المداخل في الطابق الأرضي مما يقلل فقدان الهواء المكيف من خلال تزويد ستائر هوائية فوق الأبواب، وتشمل كذلك استخدام نظام التحكم في الإنارة في المناطق المشتركة مثل الممرات ومواقف السيارات، حيث إن أجهزة الإنارة في الممرات مربوطة مع حساسات للحركة وإنارة منطقة مواقف السيارات يتحكم بها حسب الوقت، فيما يتم استعمال العدادات الذكية لمعرفة الاستهلاك اللحظي للماء والكهرباء.

معالجة

ونفذت المؤسسة نظام «جرين مت» في زراعة المسطحات الخضراء على سطح المسكن المؤلف من عدة طبقات بسماكة وسطية 25 سنتيمتراً، حيث يشكل ذلك حماية إضافية وعزلاً حرارياً للمسكن من أشعة الشمس، وبالتالي التقليل من الطاقة اللازمة لتبريده، كما طبقت هذا النظام في حديقة المسكن من خلال تزويدها بطبقة من (جرين مت) بسماكة 13 مليمتراً مصنوعة من ألياف النخل بحيث يتم الاحتفاظ بالرطوبة تحت المزروعات، مما يقلل من استهلاك مياه الري وبالوقت نفسه يشكل حماية للمزروعات من النباتات الضارة والحشرات، فضلاً عن زراعة جزء من الواجهة الأمامية للمسكن مما يضفي لمسة جمالية على المسكن.

وعالجت المؤسسة المياه غير الصالحة للاستهلاك والتي تشكل نسبة 55 75-% من إجمالي المياه الناتجة من المسكن، حيث تم تحويلها إلى مياه صالحة للري من خلال بناء خزان خرساني لمعالجة المياه الرمادية تحت الأرض في الحديقة الخلفية للمسكن، ومجهز بكل التجهيزات والتوصيلات الإلكتروميكانيكية اللازمة، حيث يتم توفير نسبة 30 ــ 40 % من المياه من خلال معالجة المياه الرمادية، كما تم استخدام الخرسانة الخضراء في إنشاء خزان معالجة المياه الرمادية، وكذلك استخدام مواد عزل خاصة في الخرسانة بحيث يتم الاستغناء عن تطبيق العازل المائي التقليدي (البيتومين) للخزان تحت الأرض، كما تم استخدام ماكينة تكييف خضراء تخفض الطاقة عن طريق ضاغط متعدد السرعات ويستخدم غاز تبريد صديقاً للبيئة.

طاقة

ولتوفير الطاقة عززت المؤسسة من التوسع في استخدام المصابيح الكهربائية الداخلية والخارجية لتكون من النوع الموفر للطاقة، فضلاً عن تركيب سخان شمسي مركزي على السطح لتسخين المياه، وتركيب نظام تنقية مياه الشرب داخل المسكن وإزالة أية ملوثات أو شوائب حتى تصبح هذه المياه صالحة للشرب عن طريق جهاز خاص يتم تركيبه بعد عداد المياه كما يمكن تركيب جهاز تنقية المياه بعد خزان المياه الأرضي الخاص بالمسكن، واعتمدت المؤسسة في تعزيز معايير الاستدامة الخضراء على استخدام الصبغ العاكس والعازل للحرارة الصديق للبيئة، والذي يعكس نسبة 95% من أشعة الشمس مما يوفر في الطاقة بنسبة 20 - 70%، وهو صبغ مقاوم للحريق ومضاد للتعفن ونمو العفن الفطري، كما يعمل على عزل الموجات الصوتية بنسبة 50 - 68%.

وتسهم الأنظمة الذكية التي يتم استخدامها في توفير الطاقة عن طريق التحكم بأجهزة الإنارة والتكييف وزمن تشغيلها وأنظمة المراقبة، فقد تم تطبيق نوعين من الأنظمة، الأول في الدور الأرضي باستخدام نظام سلكي يحتوي على لوحة تحكم مركزية (أيباد) ولوحات فرعية في كل غرفة مع مجسات استشعار الحركة، فيما تم تطبيق الثاني في الدور الأول باستخدام نظام لاسلكي يحتوي على لوحة تحكم مركزية (أيباد) ولا يحتاج إلى أية تغييرات في التمديدات الكهربائية أو المفاتيح أو الثرموستات الخاصة بأجهزة التكييف.

تأمين

تولي مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تأمين بنايات المساكن التي تنفذها أهمية كبيرة، وذلك من خلال استخدام البطاقات الممغنطة لدخول الأشخاص عبر المداخل الرئيسية للبنايات، ووجود غرف للتحكم والمراقبة بكل بناية، والتي تتحكم بالكاميرات التلفزيونية ونظام النداء الداخلي والتحكم ببوابات المداخل الرئيسية للأشخاص ومراقبة تسرب الغاز في المطابخ، كما توجد غرفـة تحكـم مركزيـة لإدارة المباني لغرض التحكم والمراقبة للأنظمة الإلكتروميكانيكية في المباني كمراقبة عمل مضخات المياه، وحدة التكييف المركزية، ومراقبة مخزون المياه في الخزانات، ومراقبة أعطال اللوحات والتحكم في الأنظمة الإلكتروميكانيكية الموجودة في كل مبنى.

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