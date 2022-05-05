محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع الرئيس الإندونيسي علاقات الصداقة والتعاون

المصدر: أبوظبي - وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة.

وبحث الجانبان - خلال الاتصال - علاقات الصداقة التي تجمع البلدين ومختلف جوانب تعاونهما وسبل تعزيزها في جميع المجالات بما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما ويحقق مصالحهما المتبادلة.

كما تناول الاتصال عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ودعا الرئيس جوكو ديدودو صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى حضور قمة مجموعة العشرين «G20» التي من المقرر أن تستضيفها إندونيسيا خلال شهر نوفمبر المقبل.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لدعوة الرئيس جوكو ويدودو، متمنياً لإندونيسيا الصديقة النجاح والتوفيق في رئاستها المجموعة وإدارتها القمة للدفع نحو مزيد من التعاون الذي يعزز تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة «كوفيد 19» ويرسخ لدعائم شراكات فاعلة واقتصاد قوي مستدام لما فيه مصلحة جميع شعوب العالم ومستقبل البشرية.

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