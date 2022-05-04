مجلس ضاحية مويلح ينظم فعاليات احتفالية

المصدر: الشارقة - البيان

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نظم مجلس ضاحية مويلح بمدينة الشارقة عدداً من الفعاليات وسط حضور من الأهالي ومشاركة لافتة خلال الاستقبال الذي بدأ منذ أول أيام عيد الفطر السعيد.

وهنأ مجلس ضاحيه مويلح قيادة وشعب الإمارات بمناسبة عيد الفطر المبارك ودعا الأهالي لتبادل التهاني من خلال إطلاق المبادرة الاجتماعية وهي الأولى من نوعها في مجال التواصل، والتي تعنى بتحقيق أهداف التراحم والترابط بين أفراد وأهالي الضاحية.

وحملت الفعاليات التي ستتواصل على مدى الأيام المقبلة مبادرة (عساكم من عواده ) والتي تهدف إلى تهنئة المصلين بعيد الفطر المبارك من خلال استقبالهم عند مساجد الضاحية بضيافة من القهوة والتمر ودهن العود.

وأكد ماجد سالم الجنيد رئيس مجلس ضاحية مويلح حرص المجلس من خلال أعضائه ولجانه على التواصل مع الأهالي، وتقديم المبادرات وطرحها في إطار العودة التدريجية للحياة جراء تداعيات كورونا، وأهمية تعزيز التواصل مع الأهالي والمجتمع.

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